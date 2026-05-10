Liga MX Pumas vs. América: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026 Consulta dónde y a qué hora ver el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Video Pumas vs. América: Dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

Este domingo 10 de mayo, Pumas será anfitrión de América en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

América finalizó en la posición 8 de la tabla con 25 puntos, registró siete victorias en lo que fue el torneo regular y cuatro de ellas son en calidad de local. En su último partido previo a Liguilla, las Águilas cayeron en casa ante Atlas por marcador de 1-0.

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Por su parte, Pumas finalizó como líder con 36 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande con récord de puntos para Efraín Juárez. En su más reciente encuentro antes de Liguilla, los de la UNAM vencieron 2-0 a Pachuca de visita.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. AMÉRICA DE LIGUILLA



El partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX finalizó con empate de 3-3 entre América y Pumas que tuvo polémica en todos los sentidos.

Para este encuentro, a Pumas le basta con empatar o ganar para avanzar a Semifinales, mientras que América debe sí o sí conseguir el triunfo para poder pasar de ronda.