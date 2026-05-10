    Liga MX

    Neymar es ofrecido al Atlas para jugar en la Liga MX a futuro

    El futbolista brasileño es colocado en la órbita del futbol mexicano a través de su propio representante.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Neymar a la Liga MX: Su representante lo ofrece a este equipo

    Neymar puede unirse a Ronaldinho o Bebeto como las máximas figuras de Brasil que han jugado en la Liga MX desde hace ya algunos años.

    El máximo goleador de la selección brasileña todavía no tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026, pero las recientes actuaciones con Santos pueden abrirle una oportunidad.

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    De acuerdo a información de Paco González de TUDN, Neymar no desagrada a la próxima nueva directiva del Atlas, comandada por Pepe Miguel Bejos tras adquirir al club en días pasados.

    "No es broma, aunque lo parece. Ojo a esto que voy a decir: el representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas para ofrecerles a Neymar. Pepe Miguel Bejos, que es el nuevo dueño del equipo, ¿sabes qué dijo? 'No sería mala idea traer a Neymar'".

    El Clausura 2026 terminó para Atlas al perder 4-2 en el global ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla de Liga MX, por lo que la nueva administración espera el visto bueno para tomar las riendas en cualquier momento.

    Hay algunos jugadores de los Zorros que pasarán automáticamente a Santos Laguna, que no fueron parte de las negociaciones.

    Video Tensión en Santos: Neymar protagoniza altercado con Robinho Jr.
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