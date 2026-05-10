    Liga MX

    Cruz Azul jugaría en este estadio su partido de semifinal en Clausura 2026

    Con su pase confirmado a la siguiente fase, ya estaría definido en dónde jugaría La Máquina que recientemente regresó al estadio Banorte.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¿Dónde jugará Cruz Azul la semifinal de la Liga MX? Aquí te contamos

    Luego de confirmarse el pase de Cruz Azul a semifinales tras superar al Atlas en el partido de vuelta, ahora está la incógnita sobre en dónde jugará La Máquina su siguiente partido.

    Lo anterior debido a que, como ya ocurrió con Chivas que deberá cambiar de sede, Cruz Azul no tendría disponible el Estadio Banorte debido a que deberá ser entregado a la FIFA para la Copa del Mundo.

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    En este sentido, Adrián Esparza, reportero de TUDN, informó que hasta el momento se tiene considerado que Cruz Azul jugaría en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    El inmueble ha sido su casa en casi todo el torneo, por lo que se mantendrían de cara al siguiente juego contra un rival aún por definir.

    ¿CUÁNDO SERÁ LOCAL CRUZ AZUL?

    Esta por definirse el rival de Cruz Azul y por lo tanto el día en el que serán locales. Si Pumas avanza, los celestes enfrentarían a Chivas y jugarían como locales entre semana.

    En caso de que sea América el ganador, Cruz Azul se mediría al vencedor entre Pachuca y Toluca recibiendo el partido de vuelta el fin de semana.

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