Liga MX Pachuca vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de Cuartos de Final del Clausura 2026 Consulta dónde y a qué hora ver el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Video Pachuca vs. Toluca: Dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

Este domingo 10 de mayo, Pachuca tendrá la visita del Toluca en la cancha del Estadio Hidalgo, en un partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Toluca acabó en la posición 5 de la tabla con 30 puntos, registra ocho victorias en lo que fue el torneo regular y cinco de ellas son en calidad de local. En su último partido previo a Liguilla, los Diablos Rojos golearon 4-1 a León para terminar en ese puesto.

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Por su parte, Pachuca terminó con 31 puntos de por medio y clasificado a la Fiesta Grande en la cuarta posición, sitio al que cayó en las últimas fechas. En su más reciente encuentro previo a Liguilla, los Tuzos perdieron 2-0 ante Pumas como local.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PACHUCA VS. TOLUCA DE LIGUILLA



El partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX finalizó con triunfo de 1-0 de los Tuzos ante los Diablos Rojos en la cancha del Nemesio Diez.

Con este resultado, Toluca debe sí o sí ganar por diferencia de dos goles, cualquier otro resultado con victoria de un solo gol, empate o derrota, los deja fuera. Pachuca puede ganar, empatar o hasta perder por un gol, gracias al criterio de desempate de la tabla general.