Liga MX Joel Huiqui cree que Cruz Azul no tiene techo en esta Liguilla El director técnico de La Máquina destacó lo mucho que han mejorado por lo que ve merecida la clasificación; también resaltó que no solo son locales en la Ciudad de México.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Joel Huiqui agradece a afición, ya que a dónde vayan los apoyan

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, se mostró satisfecho por la clasificación y despertó las ilusiones celestes tras vencer al Atlas, pues considerá que el equipo aún no ha alcanzado su límite.

"Creo que no tienen techo. El equipo ha mejorado en aspectos muy particulares, sobre todo en la parte defensiva. Hay momentos donde se muestra maduro, con solidez. Creo que el techo ofensivo todavía estamos bajos, podemos mejorar.

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"El equipo está consciente que las Liguillas se juegan así, hoy fue una fase bastante dura, enfrentamos a un rival que llevaba varios partidos sin recibir gol y le hicimos varios goles. Merecidamente el equipo está en semifinales, el equipo está contento por eso", dijo Huiqui en conferencia de prensa.

HUIQUI CREE QUE CRUZ AZUL NO SOLO ES LOCAL EN CDMX

Joel Huiqui se mostró complacido con el apoyo de los aficionados en el Estadio Banorte, ahora cambiarían de sede debido a que el anteriormente llamado estadio Azteca deberá se entregado a FIFA, pero resaltó que Cruz Azul no solo es local en Ciudad de México.

"La gente que vino está consciente d elo que puede general el equipo. El ver el estadio lleno es el reflejo de todo el torneo que ha generado el equipo. Hubo una racha complicada, pero hoy vemos una afición tan entregada. Yo considero que no solamente somos locales en la Ciudad de México, cada vez que vamos a otras ciudades la gente va a ver al equipo", reconoció Huiqui quien agradeció a la afición.

Huiqui aseguró que dirigir a Cruz Azul sigue siendo un sueño para él y reiteró que lograron su pase de forma merecida, pues han demostrado capacidad para levantarse.