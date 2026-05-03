    Liga MX

    Toluca vs. Pachuca ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado de ida de cuartos de final Clausura 2026

    Los Diablos Rojos reciben a los Tuzos en el infierno para disputar los primeros minutos de esta Liguilla.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Mega golazo de Pachuca! Obra de arte de Enner Valencia para abrir el marcador

    Toluca recibirá a Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

    Las acciones destacadas del partido

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    ¡Golazo de Pachuca! Enner Valencia saca un riflazo directo a las redes.

    Video ¡Mega golazo de Pachuca! Obra de arte de Enner Valencia para abrir el marcador

    ¡Doble oportunidad de los Tuzos que no aporvechan en el arco de Toluca!

    Video ¡Doble oportunidad para Pachuca! García ataja primero, Guzmán falla después

    Le anularon el segundo gol a Pachuca por falta en la jugada

    Video ¡Le anulan el segundo a Pachuca! Llega la polémica por un falta previa

    ¡Dura falta sobre Oussama Idrissi que solo queda en amarilla!

    Video ¿Dónde está el VAR? Durísima entrada que pudo ser de roja para el Toluca

    ¡Toluca busca el empate, pero el arquero de Pachuca está intratable!

    Video ¡Atajadón de Moreno! Toluca iba a empatar pero el arquero dijo que ¡No!
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