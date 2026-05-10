Liga MX Estos son los posibles cruces para Semifinales del Clausura 2026 Con los primeros dos equipos clasificados a la antesala de la Final, estos son los posibles cruces.

Video ¡Posibles escenarios en Semifinales del Torneo Clausura 2026!

Luego de que se definieran los primeros dos equipos clasificados a las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026, estas son las posibles combinaciones para los partidos que se afronten en la antesala de la Final.

Las fechas están definidas; los juegos de Semifinales de ida se disputarán el 13 y 14 de mayo próximos, mientras que le vuelta serán el sábado 16 y el domingo 17 del mes en mención. La Final será el 21 de mayo la ida y el 24 de mayo la vuelta.

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Chivas se clasificó a Semifinales con Santiago Sandoval como figura tras marcar los dos goles del partido de vuelta de los Cuartos de Final frente a Tigres, con el que empató 3-3 en el global, pero avanzó debido a su posición en la tabla tras 17 jornadas del torneo regular.

Cruz Azul, por su parte, se impuso tanto en la ida como en la vuelta al Atlas y se instaló por quinta ocasión consecutiva en Semifinales, la racha comenzó en el Clausura 2024, torneo en el que llegó hasta la Final pero la perdió una vez más ante el América.

¿CÓMO SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026?

Así, con Chivas y Cruz Azul instalados en la antesala de la Final en esta Liguilla, falta saber quiénes los acompañarán de los partidos del domingo, cuando Toluca reciba con desventaja al Pachuca y Pumas sea anfitrión del América con la ventaja de la posición de la tabla de su lado.

Estas son las posibles combinaciones para los partidos de Semifinales de la Liga MX Clausura 2026:

SI CLASIFICAN TOLUCA Y PUMAS

Pumas vs. Toluca

Chivas vs. Cruz Azul

SI CLASIFICAN TOLUCA Y AMÉRICA

Chivas vs. América

Cruz Azul vs. Toluca

SI CLASIFICAN PACHUCA Y PUMAS

Pumas vs. Pachuca

Chivas vs. Cruz Azul

SI CLASIFICAN PACHUCA Y AMÉRICA