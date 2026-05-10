Liga MX Así se jugarán las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 Están clasificados los dos primeros equipos a Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 a espera de rival para este domingo.



Tras la jornada sabatina quedaron definidos los primeros dos equipos que clasificaron a Semifinales de la Liga MX Clausura 2026; Chivas lo hizo tras vencer 2-0 a Tigres mientras que Cruz Azul se impuso en el Estadio Banorte al Atlas.

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El Rebaño, que el viernes cumplió 120 años de vida, clasificó con el criterio de la tabla de posiciones al final del torneo regular, pues en el global empató 3-3; lo hizo sin cinco de sus jugadores debido a que se encuentran concentrados con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Además, pudo tratarse del adiós de André-Pierre Gignac, quien entró algunos minutos como hombre de cambio sin pesar en el marcador en el Estadio Akron, pues todo indica no seguirá más en Tigres y se asoma un probable retiro.

CRUZ AZUL ES EL SEGUNDO SEMIFINALISTA DE LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026

La Máquina de Cruz Azul, por su parte, se impuso con categoría 1-0 al Atlas con un golazo de José Paradela en el primer tiempo para aumentar la ventaja global de 4-2 que inestabilizó a los Zorros en su camino hacia el título.

Con ello, La Máquina vuelve a Semifinales por quinto torneo consecutivo y se mantiene en la carrera por el título de la Liga MX ahora con Joel Huiqui como director técnico interino y quien de última hora pudiera permanecer en el banquillo celeste.