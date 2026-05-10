Liga MX Chivas se mudará al Estadio Jalisco tras avanzar a semifinales del Clausura 2026 Gabriel Milito destacó que donde juegue el equipo, simpre hay una conexión importante con el público.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Gabriel Milito resalta la conexión entre equipo y afición ahora que Chivas se mudará al Estadio Jalisco

Chivas volvió a hacerse fuerte en el Estadio Akron, lugar donde no ha perdido a lo largo del Torneo Clausura 2026, pero que, para semifinales, tendrá que dejar para mudarse al Estadio Jalisco.

Arropado por su gente, el equipo tapatío consiguió el milagro de vencer a Tigres por 2-0 para empatar el global 3-3 y aprovechar su mejor posición en la tabla general para avanzar a semifinales.

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¿Por qué Chivas dejará el Estadio Akron?

Contando el juego de este sábado, Chivas tiene marca de siete victorias, dos empates y cero derrotas en el Estadio Akron, con 22 goles a favor y solo tres en contra.

Sin embargo, para la serie de semifinales, el equipo dejará su casa para mudarse al Estadio Jalisco por motivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que el inmueble debe quedar totalmente listo para el certamen, una situación que no preocupa demasiado al técnico Gabriel Milito.

“Nos sentimos muy cómodos, la conexión está, pero más allá de mudarnos al Jalisco la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando al máximo y todos los que somos parte de Chivas daremos el máximo para representar al club. Por tanto, esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias seguramente provocará que se fortalezca”, destacó el entrenador.

Milito destaca que nunca dejaron de creer que era posible remontar

Por otro lado, aseguró que nunca dejaron de creer en la remontada, pese al complicado escenario que enfrentaban tras el resultado adverso en la Ida.

“Hay que creer, siempre hay que creer más allá de las adversidades que tocan atravesar en el futbol. Sabíamos que teníamos un equipo muy poderoso adelante y el resultado adverso, pero la confianza y el creer que podíamos conseguirlo siempre la mantuvimos”, explicó.