    Sergio Bueno lamenta anomalías en la formación de jugadores mexicanos

    El director técnico del Mazatlán se refirió a algunas malas prácticas que le ha tocado presenciar.

    Por:Fernando Vázquez
    Sergio Bueno, director técnico del Mazatlán, se refirió a lo que, a su juicio, son anomalías en la formación del futbolista mexicano.

    En entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN, Bueno relató que ha sido testigo de algunas malas prácticas en algunos formadores de futbolistas.

    PUBLICIDAD

    "Es una plaga que ha crecido, la mayor parte de mi carrera que he estado en Primera por suerte, pero sin demeritar nada, me tocó dirigir en Ascenso a León, Veracruz y Atlante, ahora con Colima, te encuentras esa cercanía empiezas a enterarte, la realidad, ensucia lo que se percibe el deporte en realidad de forma lúdica, estamos desarrollando seres humanos y con estas prácticas nocivas, la gente abusa del deseo de los padres porque sus hijos se abran camino, los padres se vuelven cómplices de ello", dijo Sergio Bueno.

    Además, el estratega del Mazatlán refirió que hay otro tipo de prácticas desleales, como las apuestas ilegales, hechos que han salido a la luz recientemente en el futbol mexicano.

    "Me refiero a otras cosas, no voy a descubrir el hilo negro, lo que sucedde en algunos clubes de categorías menores donde los jugadores participan en temas de apuestas, arreglo de partidos, carajo, también es un tema delicado, siempre lo he comentado y si se me pregunta, trato de ser muy claro, puntal, transparente y contundente, me generan un enorme disgusto, no me gusta convivir con esas situaciones en lo absoluto, estan presentes y es una pena", agregó.

