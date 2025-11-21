Video Horario y día del Play-In FC Juárez vs. Pachuca de la Liga MX Apertura 2025

El último cupo para los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 está en juego este fin de semana y se lo disputan FC Juárez y Pachuca, perdedor de su Play-In y ganador del otro juego de esta ronda.

Bravos cayó en su visita a Tijuana, pero tendrá una nueva oportunidad ante el ganador del Play-In entre Pachuca vs. Pumas que ganaron los Tuzos; el ganador se medirá al Toluca, líder de la Liga MX este semestre.

PUBLICIDAD

En la Liga MX Apertura 2025 Bravos y Tuzos empataron 2-2 en la frontera; son tres partidos consecutivos los que tiene Pachuca sin vencer a FC Juárez, la última vez como visitante fue en el Apertura 2023 por 0-1 con gol de Oussama Idrissi.

¿CUÁNDO ES EL FC JUÁREZ VS. PACHUCA DEL PLAY-IN DE LA LIGA MX APERTURA 2025?

Bravos clasificó a la Fase Final del futbol mexicano este semestre tras acabar en la octava posición con 23 puntos, mientras que Pachuca fue noveno con 22 unidades y con nuevo entrenador en la figura de Esteban Solari tras el cese de Jaime Lozano.

Sólo falta por conocerse a un equipo para completar los Cuartos de Final, el resto de los cruces están definidos, dos de ellos desde que concluyó la Jornada 17 del torneo regular del futbol mexicano.

FC Juárez vs. Pachuca, Play-In hacia los Cuartos de Final

Domingo 23 de noviembre

19:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas tiempo del Este

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025