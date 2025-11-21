    Liga MX

    ¿Cuándo y a qué hora es el partido de Play-In FC Juárez vs. Pachuca del Apertura 2025?

    Es la última llamada para la última plaza que queda disponible en los Cuartos de Final de la Liguilla.

    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Horario y día del Play-In FC Juárez vs. Pachuca de la Liga MX Apertura 2025

    El último cupo para los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 está en juego este fin de semana y se lo disputan FC Juárez y Pachuca, perdedor de su Play-In y ganador del otro juego de esta ronda.

    Bravos cayó en su visita a Tijuana, pero tendrá una nueva oportunidad ante el ganador del Play-In entre Pachuca vs. Pumas que ganaron los Tuzos; el ganador se medirá al Toluca, líder de la Liga MX este semestre.

    En la Liga MX Apertura 2025 Bravos y Tuzos empataron 2-2 en la frontera; son tres partidos consecutivos los que tiene Pachuca sin vencer a FC Juárez, la última vez como visitante fue en el Apertura 2023 por 0-1 con gol de Oussama Idrissi.

    ¿CUÁNDO ES EL FC JUÁREZ VS. PACHUCA DEL PLAY-IN DE LA LIGA MX APERTURA 2025?

    Bravos clasificó a la Fase Final del futbol mexicano este semestre tras acabar en la octava posición con 23 puntos, mientras que Pachuca fue noveno con 22 unidades y con nuevo entrenador en la figura de Esteban Solari tras el cese de Jaime Lozano.

    Sólo falta por conocerse a un equipo para completar los Cuartos de Final, el resto de los cruces están definidos, dos de ellos desde que concluyó la Jornada 17 del torneo regular del futbol mexicano.

    • FC Juárez vs. Pachuca, Play-In hacia los Cuartos de Final
    • Domingo 23 de noviembre
    • 19:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas tiempo del Este

    ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025

    • Toluca vs. FC Juárez/Pachuca
    • América vs. Monterrey
    • Cruz Azul vs. Chivas
    • Tigres vs. Tijuana

