    FC Juárez

    El FC Juárez comienza su búsqueda de técnico ante la salida de Martín Varini

    En Bravos tienen claro que Martín Varini se irá, una vez que el equipo quede eliminado y ya buscan nuevo timonel para el Clausura 2026.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Atención! El nuevo técnico de Bravos sería un viejo conocido

    Aún con vida en la Liga MX y c on posibilidades de acceder a los Cuartos de Final del Apertura 2025, el destino del técnico de FC Juárez, Martín Varini, e stá marcado, una vez que culmine su participación en el torneo se irá del equipo.

    Pero el caso del estratega uruguayo es muy distinto al de Jaime Lozano, quien entrando a la Liguilla fue despedido del Pachuca, sino por el contrario, su salida se dará debido a sus buenos resultados y, seguramente, bajo la tristeza de los fronterizos.

    PUBLICIDAD

    Ante esto, la directiva de los Bravos, aunque tienen la mente puesta en el encuentro de Play-In ante el Pachuca, ya también planean el siguiente movimiento rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya que de no apurarse lo iniciarán sin técnico.

    Dentro de la baraja de Juárez se asoman varios técnicos, donde uno de los nombres más sonados es el de Vicente Sánchez, quien fuera cesado del Cruz Azul luego de haber llevado a La Máquina a la cúspide y darle a ganar un título de la Concacaf.

    Sin embargo, todo indica, que a pesar de que aún se manejan varias opciones, el que más avanzado está en las negociaciones es el portugués Pedro Caixinha, aunque aún no hay nada firmado.

    Los Bravos de Juárez buscarán su pase a los Cuartos de Final de la Liga MX, cuando se midan, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a los Tuzos del Pachuca en partido del Play-In, donde el ganador obtendrá su boleto.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Kevin Mier enfrenta demanda por adeudos y daños a propiedad en CDMX

    Kevin Mier enfrenta demanda por adeudos y daños a propiedad en CDMX

    1 min
    Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, se convierte en auxiliar técnico en España

    Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, se convierte en auxiliar técnico en España

    1 min
    Chivas felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

    Chivas felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

    2 min
    Efraín Juárez habla de los motivos que provocaron eliminación de Pumas

    Efraín Juárez habla de los motivos que provocaron eliminación de Pumas

    1:33
    ¡Así se jugará el último partido del Play-in del Apertura 2025!

    ¡Así se jugará el último partido del Play-in del Apertura 2025!

    Relacionados:
    FC Juárez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX