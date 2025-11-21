El FC Juárez comienza su búsqueda de técnico ante la salida de Martín Varini

Aún con vida en la Liga MX y c on posibilidades de acceder a los Cuartos de Final del Apertura 2025, el destino del técnico de FC Juárez, Martín Varini, e stá marcado, una vez que culmine su participación en el torneo se irá del equipo.

Pero el caso del estratega uruguayo es muy distinto al de Jaime Lozano, quien entrando a la Liguilla fue despedido del Pachuca, sino por el contrario, su salida se dará debido a sus buenos resultados y, seguramente, bajo la tristeza de los fronterizos.

Ante esto, la directiva de los Bravos, aunque tienen la mente puesta en el encuentro de Play-In ante el Pachuca, ya también planean el siguiente movimiento rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya que de no apurarse lo iniciarán sin técnico.

Dentro de la baraja de Juárez se asoman varios técnicos, donde uno de los nombres más sonados es el de Vicente Sánchez, quien fuera cesado del Cruz Azul luego de haber llevado a La Máquina a la cúspide y darle a ganar un título de la Concacaf.

Sin embargo, todo indica, que a pesar de que aún se manejan varias opciones, el que más avanzado está en las negociaciones es el portugués Pedro Caixinha, aunque aún no hay nada firmado.