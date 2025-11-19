Esteban Solari sigue sin contrato en Pachuca rumbo al Play-in de la Liga MX

Video ¡Última hora! Esteban Solari sin contrato con el Pachuca

Esteban Solari todavía no tiene contrato firmado con los Tuzos del Pachuca, a pesar de que fue presentado ya con el conjunto hidalguense.

Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, reveló en Insiders que Solari no firmó un contrato de cara al Play-in que los Tuzos disputarán en primera instancia contra Pumas de la UNAM, club que incluso recibió ya un mensaje del argentino.

La permanencia de Solari no dependerá de lo que resulte del Play-in (a menos que la eliminación del Pachuca sea de forma catastrófica), sino que más bien, ambas partes acordarán el contrato una vez finalizada esta instancia.

Pachuca enfrentará a Pumas en busca de ganar un lugar para enfrentar a Xolos o Juárez y, así, poder entrar a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

