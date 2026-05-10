¡Era penal para el Atlas! Katia Itzel y el VAR no marcan nada
La controversia llegó al Cruz Azul ante Atlas en clara mano dentro del área de Omar Campos, tras disparo de Ferrareis.
Al minuto 32 del primer tiempo cuando Atlas se lanzaba al ataque en un desborde por la banda de la derecha Gustavo Ferrareis, de los Rojinegros, encara a Omar Campos, de Cruz Azul, y tras sacar el disparo el balón impacta en la mano del defensor Celeste, situación que de inmediato el jugador de los Zorros comenzó a reclamar.
La árbitra central Katia Itzel fue objeto de reclamos, por lo que tuvo comunicación con sus asistentes en el VAR, quienes determinaron seguir la jugada y no marcar nada.
Para el analista de TUDN, Fernando Guerrero, la acción sí debió marcarse como penal a favor del Atlas, porque la mano no iba pegada al cuerpo del jugador y en la repetición se ve claro como el balón sale desviado por el impacto en la mano.
La árbitra mundialista determinó no marcar nada y seguir en el encuentro, en lo que podría ser una clara jugada de gol para los Rojinegros, cuando el marcador indicaba 0-0.
Cruz Azul, tras esta acción respondió con el gol de José Paradela y el júbilo de los miles de aficionados que se dieron cita en el estadio Banorte.