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    ¡Era penal para el Atlas! Katia Itzel y el VAR no marcan nada

    La controversia llegó al Cruz Azul ante Atlas en clara mano dentro del área de Omar Campos, tras disparo de Ferrareis.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¡Dime si era mano! Katia Itzel deja pasar una acción clara en el Cruz Azul vs. Atlas y el VAR ni aparece

    Al minuto 32 del primer tiempo cuando Atlas se lanzaba al ataque en un desborde por la banda de la derecha Gustavo Ferrareis, de los Rojinegros, encara a Omar Campos, de Cruz Azul, y tras sacar el disparo el balón impacta en la mano del defensor Celeste, situación que de inmediato el jugador de los Zorros comenzó a reclamar.

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    La árbitra central Katia Itzel fue objeto de reclamos, por lo que tuvo comunicación con sus asistentes en el VAR, quienes determinaron seguir la jugada y no marcar nada.

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    Para el analista de TUDN, Fernando Guerrero, la acción sí debió marcarse como penal a favor del Atlas, porque la mano no iba pegada al cuerpo del jugador y en la repetición se ve claro como el balón sale desviado por el impacto en la mano.

    La árbitra mundialista determinó no marcar nada y seguir en el encuentro, en lo que podría ser una clara jugada de gol para los Rojinegros, cuando el marcador indicaba 0-0.

    Cruz Azul, tras esta acción respondió con el gol de José Paradela y el júbilo de los miles de aficionados que se dieron cita en el estadio Banorte.

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