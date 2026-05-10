Liga MX ¡Era penal para el Atlas! Katia Itzel y el VAR no marcan nada La controversia llegó al Cruz Azul ante Atlas en clara mano dentro del área de Omar Campos, tras disparo de Ferrareis.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Dime si era mano! Katia Itzel deja pasar una acción clara en el Cruz Azul vs. Atlas y el VAR ni aparece

Al minuto 32 del primer tiempo cuando Atlas se lanzaba al ataque en un desborde por la banda de la derecha Gustavo Ferrareis, de los Rojinegros, encara a Omar Campos, de Cruz Azul, y tras sacar el disparo el balón impacta en la mano del defensor Celeste, situación que de inmediato el jugador de los Zorros comenzó a reclamar.

La árbitra central Katia Itzel fue objeto de reclamos, por lo que tuvo comunicación con sus asistentes en el VAR, quienes determinaron seguir la jugada y no marcar nada.

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Para el analista de TUDN, Fernando Guerrero, la acción sí debió marcarse como penal a favor del Atlas, porque la mano no iba pegada al cuerpo del jugador y en la repetición se ve claro como el balón sale desviado por el impacto en la mano.

La árbitra mundialista determinó no marcar nada y seguir en el encuentro, en lo que podría ser una clara jugada de gol para los Rojinegros, cuando el marcador indicaba 0-0.