Liga MX Chivas no podrá usar el Akron en semifinales; ¿dónde jugarán? El equipo tapatío recibirá la vuelta debido a su mejor posición en la tabla, pero ya no podrá usar su estadio debido a que deberá ser entregado a FIFA para el Mundial.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Chivas debe buscar sede alterna tras no tener disponible en Akron en semifinales

Chivas pudo dar la vuelta al marcador global adverso que tenía ante Tigres y terminó por derrotarlos -- logrando así su pase a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Ahora estarán en espera de que se defina a su rival. Lo único seguro es que por su posición en la tabla general recibirán el partido de vuelta como locales y ahí tendrán un pequeño problema, pues el estadio Akron no estará disponible.

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Debido a que será estadio mundialista, el inmueble deberá ser entregado a la FIFA previo al arranque de la Copa del Mundo el próximo 13 de mayo, según se estipuló entre el máximo organismo del futbol y la Liga MX.

¿DÓNDE JUGARÁ CHIVAS LA VUELTA DE LA SEMIFINAL?

Ya que la fecha de entrega será antes del siguiente fin de semana cuando se jugaría la vuelta de la semifinal, Chivas deberá buscar una nueva sede en la que pueda jugar.

La lógica apuntaría a que utilicen el estadio Jalisco. El inmueble es cancha de primera división y el campo está en buen estado, pues Atlas también disputó la fase final del torneo.