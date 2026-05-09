Liga MX ¿Quién es Santiago Sandoval, quien puso a Chivas en Semifinales? El futbolista de 18 años logró doblete y con sus goles, el Guadalajara accede a la siguiente fase del Clausura 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Quién es Santiago Sandoval, quien puso a Chivas en Semifinales?

Santiago Sandoval se ganó un capítulo en la historia de las Chivas del Guadalajara, porque con 18 años y sus dos goles ante Tigres en los Cuartos de Final, le dio al Rebaño Sagrado su pase a las Semifinales.

El número 226 de Chivas con 18 años, 9 meses y dos días, nació en Boca del Río, Veracruz y se convirtió en el tercer futbolista más joven en marcar doblete en la historia de la Liguilla, solamente superado por Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Rafael Márquez.

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Sandoval acumula tres partidos en el Clausura 2026 y esta tarde en el Akron fue determinante para darle al Guadalajara su pase a Semifinales. Debutó con los Rojiblancos, en el Apertura 2025 donde jugó 16 partidos y anotó dos goles.

Santiago Sandoval es producto de las fuerzas básicas de Chivas donde jugó Sub-16 hasta llegar a Liga de Expansión, para de ahí dar el salto a la Primera División.

El técnico Gabriel Milito, ante la falta de jugadores por la convocatoria de la Selección Mexicana, colocó a Sandoval de titular en el encuentro de ida y esta tarde en la vuelta fue el ‘factor’ del triunfo de Chivas 2-0 sobre Tigres con sus goles al minuto 74 y 77.