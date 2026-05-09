Liga MX Cruz Azul vs. Atlas: Gol de José Paradela mete a La Máquina a Semifinales del Clausura 2026 Un golazo de Paradela sentenció la serie en el Estadio Banorte y La Máquina se mantiene en la contienda por el título de Liga MX.

Video ¡José Paradela mete el gol que huele a semifinales de Liga MX vs. Atlas!

Cruz Azul eliminó al Atlas con un golazo de José Paradela en el primer tiempo y con ello cerró la cuenta en el marcador global de 4-2 para instalarse por quinta ocasión consecutiva en Semifinales de la Liga MX.

Fuera del gol del argentino, quien controló de manera magistral para darse un autopase, enfilarse al área y definir tras recorte hacia dentro para el 1-0 sobre el minuto 32, no hubo nada más sobresaliente, además de un gol de vestidor de Palavecino que de hacerlo, hubiera sido olímpico.

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Pero el segundo tiempo fue sobre otro tenor; la árbitra central Katia Itzel García tuvo un par de jugadas polémicas e incluso una de ellas fue calificada como un grave “error” por parte de Fernando ‘Cantante’ Guerrero.

Fue en los primeros minutos del complemento que Aldo Rocha estuvo cerca de marcar un golazo, pero el poste salvó al Cruz Azul del empate en la vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026.

Video ¡El poste salva al Cruz Azul de un golazo de Aldo Rocha para el Atlas!

Luego vino una atajada fenomenal por parte de Kevin Mier, quien a una mano desvió un trallazo de Jorge Rodríguez que parecía el 1-1 pero que logró evitarse para conservar la ventaja celeste.

Ahora, Cruz Azul deberá jugar las Semifinales fuera del Estadio Banorte, debido a que éste debe ser entregado a los organizadores para el Mundial 2026, tal como pasa con Chivas con el Estadio Akron; el Estadio Cuauhtémoc puede ser la sede para la siguiente ronda.

La Máquina tiene como posibles rivales en Semifinales a Chivas, Toluca y Pachuca, pero no hay forma de que se cruce en esta etapa con América.