Liga MX Cruz Azul detiene la búsqueda de un director técnico para el Apertura 2026 De acuerdo con Adrián Esparza para TUDN, este es el plan actual de la directiva celeste en cuanto al entrenador del equipo para el siguiente torneo.

Video Cruz Azul detiene la búsqueda de director técnico

Cruz Azul acabó con el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Liga MX Clausura 2026 y luego del partido de ida de los Cuartos de Final frente al Atlas, donde sacaron el triunfo en el Estadio Jalisco, la directiva tomó una decisión en cuanto a la búsqueda de director técnico.

Luego de la abrupta salida de Nicolás Larcamón de La Máquina, Joel Huiqui se quedó como entrenador interino, pero en los dos juegos que ha dirigido ha gustado y, sobre todo, ganado, más ahora en el arranque de la Liguilla.

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Es por ello que de acuerdo con información de Adrián Esparza para TUDN, la directiva celeste parece que puso en pausa la búsqueda de un estratega para el siguiente torneo, el Apertura 2026, pues todo indica que esperarán los resultados de Joel Huiqui en esta Fase Final.

C on el regreso al Estadio Banorte como hogar, Cruz Azul tratará de volver a la gloria futbolística y todo indica que con Joel Huiqui pueden lograrlo, al menos la adaptación ha sido rápida y el ambiente generado al interior del club parece encaminar al club a los buenos resultados.