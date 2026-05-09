Liga MX Alineaciones Cruz Azul vs. Atlas, partido de vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026 La Máquina repite alineación del partido de ida; los Zorros realizaron dos cambios para tratar de remontar y clasificar a las Semifinales del Clausura 2026.



Video Así saltan a la cancha del Banorte Cruz Azul y Atlas

Cruz Azul vs. Atlas se enfrentan por el boleto a las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026, serie en la que La Máquina tiene ventaja tanto en el marcador como por su posición en la tabla tras acabar en la tercera posición.

La Máquina sólo perdió un partido como local, donde fungió primero como tal en el Estadio Cuauhtémoc y luego en el Estadio Banorte, mientras que Atlas tuvo tres triunfos en el semestre como visitante, uno de ellos en este escenario cuando visitó al América.

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Además, a lo largo del torneo regular, Cruz Azul fue la mejor tercer ofensiva del torneo con 31 goles marcados; los Zorros fueron la segunda peor en este rubro con tan sólo 16 anotaciones. A la defensiva, ambos recibieron 18 goles a lo largo de las 17 fechas del torneo regular.

Para este partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, Cruz Azul repitió el mismo cuadro que el de la ida; Atlas, por su parte, realizó dos cambios: no están Edgar Zaldívar y Diego González, en su lugar estarán ‘Ponchito’ González y Víctor Ríos.

La alineación de Cruz Azul vs. Atlas

Kevin Mier

Omar Campos

Willer Ditta

Jorge Rodarte

Gonzalo Piovi

Agustín Palavecino

Amaury García

Charly Rodríguez

José Paradela

Carlos Rotondi

Christian Ebere

La alineación del Atlas vs. Cruz Azul