Partidos de hoy 3 de mayo: Méxicanos en el extranjero, GP de Miami y Liguilla del Futbol Mexicano
Intensa actividad deportiva con futbol internacional y en México, el regreso de la Fórmula Uno en Miami.
Rueda el balón en Italia, con el partido entre Sassuolo vs. Milan, donde Santi Giménez podría ver minutos de actividad. El cotejo se pone en marcha a las 7:00 AM en el Centro de México, (9:00 AM ET y 8:00 AM PT, en los Estados Unidos.
En España, destaca el compromiso Betis ante el Oviedo, Álvaro Fidalgo con la posibilidad de jugar con su equipo. El juego arranca a las 10:30 AM en el Centro de México, (12:30 PM ET y 11:30 AM PT).
El Espanyol se mide al Real Madrid a las 13:00 en el Centro de México, (15:00 ET y 12:00 PM PT).
En la Liga de Grecia, Panathinaikos se mide al AEK de Orbelín Pineda. El silbatazo será a las 12:00 PM en el centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).
En la Liga de Arabia, Al-Qadisiya vs. Al-Nassr sobresale el enfrentamiento entre Julián Quiñones, quien se mide a Cristiano Ronaldo. El pitazo será a las 12:00 PM en el centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).
Partidos del domingo 3 de mayo del 2026
Fórmula Uno: Rugen los motores para el Gran Premio de Miami, tras la pausa obligada por el conflicto bélico en Irán.
Lo podrás ver en México a través de Canal 5 a las 14:00 horas.
Liga MX
América vs. Pumas: El primer capítulo de los Cuartos de Final se pone en marcha en el estadio Banorte.
En México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.
Toluca vs. Pachuca: Los Diablos Rojos saltan a la cancha para defender su bicampeonato ante los Tuzos en el Nemesio Diez.
En México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.
En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.
Partidos del 2 de mayo
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