Liga MX Partidos de hoy 3 de mayo: Méxicanos en el extranjero, GP de Miami y Liguilla del Futbol Mexicano Intensa actividad deportiva con futbol internacional y en México, el regreso de la Fórmula Uno en Miami.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Clásico capitalino: Figuras a seguir del América y Pumas en la Liguilla

Rueda el balón en Italia, con el partido entre Sassuolo vs. Milan, donde Santi Giménez podría ver minutos de actividad. El cotejo se pone en marcha a las 7:00 AM en el Centro de México, (9:00 AM ET y 8:00 AM PT, en los Estados Unidos.

En España, destaca el compromiso Betis ante el Oviedo, Álvaro Fidalgo con la posibilidad de jugar con su equipo. El juego arranca a las 10:30 AM en el Centro de México, (12:30 PM ET y 11:30 AM PT).

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El Espanyol se mide al Real Madrid a las 13:00 en el Centro de México, (15:00 ET y 12:00 PM PT).

En la Liga de Grecia, Panathinaikos se mide al AEK de Orbelín Pineda. El silbatazo será a las 12:00 PM en el centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

En la Liga de Arabia, Al-Qadisiya vs. Al-Nassr sobresale el enfrentamiento entre Julián Quiñones, quien se mide a Cristiano Ronaldo. El pitazo será a las 12:00 PM en el centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

Partidos del domingo 3 de mayo del 2026

Fórmula Uno: Rugen los motores para el Gran Premio de Miami, tras la pausa obligada por el conflicto bélico en Irán.

Lo podrás ver en México a través de Canal 5 a las 14:00 horas.

Liga MX

América vs. Pumas: El primer capítulo de los Cuartos de Final se pone en marcha en el estadio Banorte.

En México podrás ver el partido a través de Canal 5, TUDN y la plataforma digital ViX.

En los Estados Unidos por TUDN, la app de TUDN y ViX.