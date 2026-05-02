    Liga MX

    Atlas vs. Cruz Azul | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de ida de Cuartos de Final

    Los Rojinegros buscan aprovechar su localía para salir con ventaja de cara a su visita al Banorte.

    Por:Raúl Martínez
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    Video ¡Inicia el partido! Atlas vs. Cruz Azul, en vivo aquí

    Atlas y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del estadio Jalisco en el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Los Rojinegros se metieron a la fiesta grande del futbol mexicanos en la sexta posición del torneo, y ahora en casa y con su gente, buscarán salir con ventaja de cara al partido de vuelta.

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    Por su parte, la Máquina culminó la campaña regular en el tercer lugar e intentarán salir con ventaja para cerrar la llave con tranquilidad en el estadio Banorte donde jugarán como local la vuelta de los Cuartos de Final.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL ATLAS VS. CRUZ AZUL

    LA MÁQUINA YA PITA

    Al 45+3, Rodolfo Rotondi se encontró con el balón dentro del área para definir de pierza zurda y vencer a Camilo Vargas para el 0-1 de Cruz Azul sobre Atlas.

    SE CALIENTA EL ATLAS VS. CRUZ AZUL

    El partido en la cancha del Jalisco se puso intenso con las falta que se presentaron que provocaron una serie de empujones entre jugadores.

    CAMILO VARGAS LE QUITA EL GOL A CRUZ AZUL

    Al minuto 20' Palavecino sacó un tremendo disparo y el arquero colombiano atajó de gran forma para evitar el 0-1.

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