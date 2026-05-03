Liga MX Milito tras la derrota ante Tigres: "No estoy para poner excusas" Luego de la derrota en la ida de los cuartos de final de la Liga MX, el técnico rojiblanco no culpó del mal momento a las bajas que sufrió el equipo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video No estoy acá para poner excusas, con respecto a las ausencias: Gabriel Milito

Luego de la contundente derrota ante Tigres en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, el director técnico de las Chivas, Gabriel Milito, aseguró que no hay excusas para la derrota y no culpa a las bajas de los seleccionados nacionales.

"Lo sabíamos, estaba estipulado desde el principio del campeonato, esto podía suceder, pero no estoy acá para poner excusas, la situación la aceptamos porque era algo pactado desde un inicio, no hay mucho para hablar con relación a este tema, prefiero guardarme las energías para preparar al equipo de cara a la revancha”, explicó Milito sobre las ausencias de Chivas.

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MILITO NO PIERDE LA ESPERANZA DE UNA REMONTADA DE CHIVAS

Respecto al partido consideró que si bien el equipo se esforzó, le quedó la sensación de que pudieron haber hecho algo mejor, insluso destacó el hecho de mejorar hacia el final.

"La sensación es que podíamos haberlo hecho mejor, el equipo se brindó al máximo, enfrente tenemos a un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, con mucho talento, al final emparejamos y fuimos mano a mano para ver si podíamos marcar un gol, los hicimos correctamente a exponerte a cada transición”, dijo.

Pese al mal resultado, Gabriel Milito no pierde la confianza en que Chivas pueda reponerse en casa y poder meterse de inmediato en la eliminatoria.