Liga MX Tigres se concentra en Concacaf tras vencer a Chivas en la Liguilla de la Liga MX El técnico de Tigres señaló que primero está el partido de Concacaf y después la vuelta ante Guadalajara.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video En Tigres no caen en excesos de confianza: Guido Pizarro

Tigres derrotó a Chivas en el juego de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, el marcador fue de 3-1 con los goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez.

Tras el triunfo, Guido Pizarro habló con los medios de comunicación y expresó que el equipo está tranquilo porque saben que falta otro juego en Jalisco, además de que ya piensa en el partido de Concacaf Champions Cup.

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“ Tenemos un plantel con mucha experiencia que sabe que no hemos logrado nada, quedan 90 minutos y como decía vamos partido a partido, ahora descansar, pensar en la Conca, cambiar el chip y afrontar que también va a ser muy difícil”.

Pizarro reiteró que irán al partido de vuelta con humildad, buscar el pase a semifinales, aunque primero tiene el duelo ante Nashville, llave que van con ventaja de un gol.

“No hemos logrado nada, faltan 90 minutos, tenemos mucha humildad, tenemos un equipo muy competitivo que tiene los objetivos claros, pero con los pies sobre la tierra, creo que hoy hicimos un buen partido, falta la vuelta, ahora nos ocupa descansar y pensar en la conca que es el próximo partido de turno”.