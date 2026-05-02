Liga MX Damm lanza dura critica: "Impresionante la cantidad de ayudas que le dan a Chivas" El ex jugador de Tigres y América se mostró molesto con el gol de Ricardo Marín.

Video Tigres derrota a Chivas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026

Jurgen Damm volvió pegarle a las Chivas con un picante mensaje en sus redes sociales luego del gol que anotó frente a Tigres que causó polémica entre algunos aficionados.

Y es que el ex jugador del América ‘explotó’ luego de que considerara que el Rebaño fuera beneficiado por el arbitraje en el gol de Ricardo Marín frente los de la UANL, además de señalar los títulos que tiene el Guadalajara.

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“ Por favor, nunca más vuelvan a decir que le ayudan al América. Impresionante la cantidad de ayudas que le dan a Chivas, pero lo más increíble es que después de 107 años de historia y regalos, únicamente tienen 12 títulos (5 bien y 7 completamente regalados)”, escribió Jurgen Damm en sus redes sociales.

Dicho comentario generó todo tipo de comentarios de varios aficionados, donde unos apoyaron a Damm y otros lo criticaron.

No es la primera vez que el jugador critica a Chivas y de paso defiende al América y a Tigres con mensajes en entrevistas y en redes.

¿HUBO FALTA DE RICARDO MARÍN EN SU GOL CON CHIVAS?

La jugada polémica se dio a los 11 minutos del partido cuando Ricardo Marín recibió el balón dentro del área y en su recorte pisó a Rómulo para después anotar el gol de Chivas.

Ante este pisotón los jugadores de Tigres reclamaron que hubo falta, sin embargo, el árbitro y el VAR consideraron que la anotación fue válida.

El analista de TUDN, Fernando Guerrero, coincidió con el cuerpo arbitral al señala que el gol fue bueno y que en ningún momento hubo falta.