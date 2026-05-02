Liga MX Puebla comienza restructuración del plantel para el Apertura 2026 de la Liga MX La Franja lo dio a conocer a través de sus redes sociales en el que deseó éxito a los jugadores.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Puebla da a conocer seis bajas para el Apertura 2026 de la Liga MX

Puebla quedó eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX al terminar en el lugar 17 de la clasificación general, por lo que verán acción hasta el próximo torneo del Futbol Mexicano.

Con este revés en la Franja, iniciaron con la restructuración de su plantel para el Apertura 2026, en el cual no contarán con seis jugadores, así lo dieron a conocer en sus redes sociales.

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Se trata de los jugadores Owen González, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos.

Además, Club Puebla terminó en el último lugar de la porcentual, abajo de Santos Laguna, Mazatlán que se despidió del máximo circuito al ser vendido y de Atlas.

El cuadro poblano solo logró sumar 13 puntos en las 17 fechas del torneo regular, como locales solo sumaron 2 triunfos, en calidad de visitante fue un triunfo solamente.

Con estas bajas en la escuadra de la Angelópolis, se esperan refuerzos y posiblemente más bajas o intercambios en el mercado de verano de cara al siguiente certamen de la Liga MX.