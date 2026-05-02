    Liga MX

    Partidos de hoy 2 de mayo: Inicia la Liguilla de la Liga MX y Box Televisa

    En este sábado la carga deportiva será ardua desde el inicio del día hasta el final y no puedes perderte del inicio de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¡Partidazos! Estos son los Cuartos de Final del Clausura 2026

    Para este sábado 2 de mayo la actividad deportiva no cesará en ningún momento del día, iniciará con la magia del futbol europeo y los militantes mexicanos y culminará con la explosividad del Box Televisa.

    Como platillo principal de este gran banquete deportivo, en el que se incluye la Fórmula Uno, estará el inicio de los Cuartos de Final de la Liga MX, donde se jugarán los duelos de Tigres vs. Chivas y Atlas vs. Cruz Azul.

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    Además, también se contará con la emoción de la Liga MX Femenil, donde se llevarán los duelos de América vs. Juárez y Rayadas vs. Cruz Azul de la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

    PARTIDOS DEL 2 DE MAYO

    FUTBOL DE EUROPA

    Valencia vs. Atlético de Madrid
    Horario: A las 8:15 am de la Ciudad de México y a las 10:15 am del Este, 9:15 am del Centro y 7:15 am del Pacífico en los Estados Unidos.

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    Liga MX

    Arsenal vs. Fulham
    Horario: A las 10:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Fenerbahçe vs. Istanbul BB
    Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Atalanta vs. Genoa
    Horario: A las 12:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Osasuna vs. Barcelona
    Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    LIGA MX FEMENIL

    América vs. Juárez
    Horario: A las 3:55 pm de la Ciudad de México y a las 5:55 pm del Este, 4:55 pm del Centro y 2:55 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Rayadas vs. Cruz Azul
    Horario: A las 6:15 pm de la Ciudad de México y a las 8:15 pm del Este, 7:15 pm del Centro y 5:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

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    LIGA MX

    Tigres vs. Chivas
    Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Atlas vs. Cruz Azul
    Horario: A las 9:15 pm de la Ciudad de México y a las 11:15 pm del Este, 10:15 pm del Centro y 8:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    FÓRMULA 1

    Carrera Sprint GP Miami
    Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

    Qualy GP Miami
    Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 4:00 pm del Este, 3:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    BOX TELEVISA

    Ricardo Salgado vs. Armando García
    Horario: A las 11:00 pm de la Ciudad de México y a las 1:00 am del Este, 12:00 am del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

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