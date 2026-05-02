Liga MX Partidos de hoy 2 de mayo: Inicia la Liguilla de la Liga MX y Box Televisa En este sábado la carga deportiva será ardua desde el inicio del día hasta el final y no puedes perderte del inicio de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Video ¡Partidazos! Estos son los Cuartos de Final del Clausura 2026

Para este sábado 2 de mayo la actividad deportiva no cesará en ningún momento del día, iniciará con la magia del futbol europeo y los militantes mexicanos y culminará con la explosividad del Box Televisa.

Como platillo principal de este gran banquete deportivo, en el que se incluye la Fórmula Uno, estará el inicio de los Cuartos de Final de la Liga MX, donde se jugarán los duelos de Tigres vs. Chivas y Atlas vs. Cruz Azul.

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Además, también se contará con la emoción de la Liga MX Femenil, donde se llevarán los duelos de América vs. Juárez y Rayadas vs. Cruz Azul de la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

PARTIDOS DEL 2 DE MAYO

FUTBOL DE EUROPA

Valencia vs. Atlético de Madrid

Horario: A las 8:15 am de la Ciudad de México y a las 10:15 am del Este, 9:15 am del Centro y 7:15 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Arsenal vs. Fulham

Horario: A las 10:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Fenerbahçe vs. Istanbul BB

Horario: A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Atalanta vs. Genoa

Horario: A las 12:45 pm de la Ciudad de México y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Osasuna vs. Barcelona

Horario: A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

LIGA MX FEMENIL

América vs. Juárez

Horario: A las 3:55 pm de la Ciudad de México y a las 5:55 pm del Este, 4:55 pm del Centro y 2:55 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Rayadas vs. Cruz Azul

Horario: A las 6:15 pm de la Ciudad de México y a las 8:15 pm del Este, 7:15 pm del Centro y 5:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

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LIGA MX

Tigres vs. Chivas

Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Atlas vs. Cruz Azul

Horario: A las 9:15 pm de la Ciudad de México y a las 11:15 pm del Este, 10:15 pm del Centro y 8:15 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

FÓRMULA 1

Carrera Sprint GP Miami

Horario: A las 10:00 am de la Ciudad de México y a las 12:00 pm del Este, 11:00 am del Centro y 9:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.

Qualy GP Miami

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 4:00 pm del Este, 3:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

BOX TELEVISA