Partidos de hoy 1 de mayo: Mexicanos en Europa y Fórmula Uno

Video América vs. Pumas: Dónde ver la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla Clausura 2026

La actividad deportiva nunca termina y para este inicio de mes, viernes 1 de mayo, el futbol europeo, con sus mexicanos incluidos comenzará sus primeros encuentros, donde se espera ver a César Montes, Daniel Lajud y Heriberto De Jesús Jurado.