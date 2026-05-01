    Futbol Internacional

    Partidos de hoy 1 de mayo: Mexicanos en Europa y Fórmula Uno

    Inicia el fin de semana y la actividad deportiva no cesa, donde varios mexicanos tendrán encuentros en el futbol europeo y la Fórmula Uno inicia sus actividades en el GP de Miami.

    Por:Erick Morales Baca
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    La actividad deportiva nunca termina y para este inicio de mes, viernes 1 de mayo, el futbol europeo, con sus mexicanos incluidos comenzará sus primeros encuentros, donde se espera ver a César Montes, Daniel Lajud y Heriberto De Jesús Jurado.

    Además se espera el inicio de las pruebas del GP de Miami, donde Sergio el Checo Pérez buscará conseguir un buen puesto a bordo de su monoplaza.

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    PARTIDOS DEL 1 DE MAYO

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    • Horario: A las 10:30 am de la Ciudad de México y a las 12:30 pm del Este, 11:30 am del Centro y 9:30 am del Pacífico en los Estados Unidos.

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    Qualy Carrera Sprint GP Miami

    • Horario: A las 2:30 pm de la Ciudad de México y a las 4:30 pm del Este, 3:30 pm del Centro y 1:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
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