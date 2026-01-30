Liga MX Palmeiras rompe el silencio: ¿Raphael Veiga ficha por América? El conjunto brasileño se pronuncia respecto a la situación de Veiga con el conjunto azulcrema.

Video Palmeiras rompe el silencio y aclara la situación de Rapha Veiga con el América

El club brasileño Palmeiras se pronunció respecto a la situación de su todavía jugador Raphael Veiga y si llegará como fichaje al Club América de la Liga MX en los últimos días de la temporada de futbol de estufa.

Por medio de un comunicado, el 'Verdao' dio una actualización respecto a la actividad del primer equipo de este viernes 30 de enero y dedicó un tiempo para hablar del propio Raphael Veiga.

"Raphael Veiga estuvo en la Academia de Fútbol, pero no participó en los entrenamientos, ya que recibió el alta para ultimar los detalles de su cesión a otro club", se leyó en el comunicado.

Es la primera vez que el Palmeiras se pronuncia respecto al más que posible fichaje de Veiga por las Águilas del América en una llegada que parece inminente.