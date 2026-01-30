    Liga MX

    Palmeiras rompe el silencio: ¿Raphael Veiga ficha por América?

    El conjunto brasileño se pronuncia respecto a la situación de Veiga con el conjunto azulcrema.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Palmeiras rompe el silencio y aclara la situación de Rapha Veiga con el América

    El club brasileño Palmeiras se pronunció respecto a la situación de su todavía jugador Raphael Veiga y si llegará como fichaje al Club América de la Liga MX en los últimos días de la temporada de futbol de estufa.

    Más sobre Liga MX

    Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul
    1 mins

    Los futbolistas que han dado el salto de América a Cruz Azul

    Liga MX
    Lo respuesta de Sebastián Cáceres sobre las posibles salidas de América
    2 mins

    Lo respuesta de Sebastián Cáceres sobre las posibles salidas de América

    Liga MX
    Jugadores mexicanos que forzaron su salida al futbol de Europa
    2 mins

    Jugadores mexicanos que forzaron su salida al futbol de Europa

    Liga MX
    Pumas vs. Santos Laguna: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    2 mins

    Pumas vs. Santos Laguna: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Puebla vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
    1 mins

    Puebla vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

    Liga MX
    Uriel Antuna firma con Pumas y se convierte en séptimo refuerzo
    1:05

    Uriel Antuna firma con Pumas y se convierte en séptimo refuerzo

    Liga MX
    ¡Oficial! Uriel Antuna ya es jugador de Pumas y puede debutar ante Santos
    1 mins

    ¡Oficial! Uriel Antuna ya es jugador de Pumas y puede debutar ante Santos

    Liga MX
    Las Águilas del América se toman la oficial del Clausura 2026
    1:26

    Las Águilas del América se toman la oficial del Clausura 2026

    Liga MX
    Este es el equipo importante de la Liga MX al que llegaría el 'Búfalo'
    1:11

    Este es el equipo importante de la Liga MX al que llegaría el 'Búfalo'

    Liga MX
    'Búfalo' Aguirre dejaría al América para darle su lugar a Veiga
    2 mins

    'Búfalo' Aguirre dejaría al América para darle su lugar a Veiga

    Liga MX

    Por medio de un comunicado, el 'Verdao' dio una actualización respecto a la actividad del primer equipo de este viernes 30 de enero y dedicó un tiempo para hablar del propio Raphael Veiga.

    PUBLICIDAD

    "Raphael Veiga estuvo en la Academia de Fútbol, pero no participó en los entrenamientos, ya que recibió el alta para ultimar los detalles de su cesión a otro club", se leyó en el comunicado.

    Es la primera vez que el Palmeiras se pronuncia respecto al más que posible fichaje de Veiga por las Águilas del América en una llegada que parece inminente.

    Anteriormente, TUDN pudo confirmar que había acuerdo e incluso, medios brasileños señalaron que había compromiso de palabra, por lo que el fichaje de Veiga podría hacerse oficial en los próximos días de cara al Clausura 2026.

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX