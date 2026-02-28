León vs. Necaxa: goles, resultado y resumen del partido de la Jornada 8 del Clausura 2026
Los Esmeraldas y los Rayos buscan salir de la media tabla y comenzar a ascender posiciones en el 'Ecuador' del torneo.
León vs. Necaxa se juega como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 en el Nou Camp en un duelo de alta tensión dentro de El Bajío y de cara a la segunda jornada doble del semestre.
Los Esmeraldas llegan al encuentro con siete puntos y en la parte baja de la tabla de posiciones y sin empates de por medio cuando le toca jugar de local.
Por su parte, los Rayos tiene nueve puntos como undécimo en la clasificación y lo hace con saldo de dos triunfos y un empate en calidad de visitante, tiene más puntos en esta condición que de local.
Necaxa tiene siete juegos consecutivos sin ganar en territorio esmeralda, no gana desde el 0-4 que le endosó n el Clausura 2018.
LEÓN VS. NECAXA EN PARTIDO DE LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026
León llega a este encuentro con un partido ganado ante Santos Laguna para reconciliarse con su afición y la confianza, mientras que los Rayos vienen de ser goleados en Aguasclientes por el bicampeón Toluca.
- Iniciael segundo tiempo.
- Acaba el primer tiempo.
- ¡Gol del Necaxa, Agustín Oliveros aprovechó un descuido y tiene al León abajo en la pizarra al 45+3'.
- Apenas rebasada la primera media hora del partido, se revisó en el VAR posible penal para los Rayos, pero no se decretó.
- Necaxa y León siguen sin hacerse daño, pero con duelo ríspido desde el medio campo.
- Inicia el partido en el Nou Camp.