    León vs. Necaxa: goles, resultado y resumen del partido de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Los Esmeraldas y los Rayos buscan salir de la media tabla y comenzar a ascender posiciones en el 'Ecuador' del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!


    León vs. Necaxa se juega como parte de la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 en el Nou Camp en un duelo de alta tensión dentro de El Bajío y de cara a la segunda jornada doble del semestre.

    ¡Cabezazo implacable de Agustín Oliveros! Necaxa toma la ventaja 0-1
    2:03

    ¡Cabezazo implacable de Agustín Oliveros! Necaxa toma la ventaja 0-1

    Liga MX
    ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!
    2:03

    ¡Tras revisión en el VAR no se decreta penal a favor del Necaxa!

    Liga MX
    ¡Iván Moreno se pierde la oportunidad de abrir el marcador! La Fiera 'ruge' en casa
    1:46

    ¡Iván Moreno se pierde la oportunidad de abrir el marcador! La Fiera 'ruge' en casa

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Arranca el partido de la J8 León vs. Necaxa AQUÍ
    0:35

    ¡EN VIVO! Arranca el partido de la J8 León vs. Necaxa AQUÍ

    Liga MX
    Los Esmeraldas llegan al encuentro con siete puntos y en la parte baja de la tabla de posiciones y sin empates de por medio cuando le toca jugar de local.

    Por su parte, los Rayos tiene nueve puntos como undécimo en la clasificación y lo hace con saldo de dos triunfos y un empate en calidad de visitante, tiene más puntos en esta condición que de local.

    Necaxa tiene siete juegos consecutivos sin ganar en territorio esmeralda, no gana desde el 0-4 que le endosó n el Clausura 2018.

    LEÓN VS. NECAXA EN PARTIDO DE LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026

    León llega a este encuentro con un partido ganado ante Santos Laguna para reconciliarse con su afición y la confianza, mientras que los Rayos vienen de ser goleados en Aguasclientes por el bicampeón Toluca.

    • Iniciael segundo tiempo.
    • Acaba el primer tiempo.
    • ¡Gol del Necaxa, Agustín Oliveros aprovechó un descuido y tiene al León abajo en la pizarra al 45+3'.
    • Apenas rebasada la primera media hora del partido, se revisó en el VAR posible penal para los Rayos, pero no se decretó.
    • Necaxa y León siguen sin hacerse daño, pero con duelo ríspido desde el medio campo.
    • Inicia el partido en el Nou Camp.
    Liga MXLeónNecaxa

