Pachuca Pachuca anuncia el regreso de uno de sus máximos goleadores para el Clausura 2026 Uno de los jugadores más productivos de la Liga MX en los últimos años regresa con los Tuzos para el Torneo Clausura 2026.

Video ¡Increíble! Pachuca anuncia “El Retorno del Rey”

Después de varios rumores de su regreso, los Tuzos rompieron el silencio y, a través de sus redes sociales y un video muy peculiar, fiel a su estilo, anunciaron el regreso de uno de sus jugadores más productivos de los últimos años, Salomón Rondón.

Luego de militar solamente unos meses en el futbol de España, en las filas del Real Oviedo, el 'Rey' Salomón llegó a un acuerdo con la directiva de Grupo Pachuca y facilitó su regreso al club donde vivió sus mejores momentos.

El artillero venezolano deja al Real Oviedo, donde convirtió dos de los siete goles del equipo, en puestos de descenso en LaLiga de España y como el peor equipo de la temporada en cuanto a producción goleadora se refiere.

Sin embargo, Salomón Rondón regresa a un equipo que lo vio vivir uno de sus mejores momentos en su vida profesional, donde fue merecedor del Balón de Oro al mejor delantero de la Liga MX 2024, ganó el MVP de la Liga de Campeones de la Concacaf al consagrarse campeón de goleo y fue finalista del Mundial de Clubes de la FIFA.