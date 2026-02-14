    Pachuca

    En Pachuca confirman que la salida de Jhonder Cádiz es casi un hecho

    El técnico de los Tuzos, Esteban Solari, confirma en conferencia de prensa la salida del delantero venezolano del equipo.

    Por:Erick Morales Baca
    Pachuca confirma salida de Jhonder Cádiz


    Tras la contundente victoria de Pachuca 3-1 sobre el Atlas, el técnico de los Tuzos, Esteban Solari, destacó algunas de las actuaciones de sus jugadores que hicieron la diferencia en la cancha, como en el caso del goleador Salomón Rondón.

    "Hoy hay rendimientos muy buenos, el de Salomón fue excelente el otro día y también hoy, para nosotros es un faro ahí arriba que nos ilumina y nos mantiene siempre con ganas de presionar y atacar; Idrissi hizo un partido excepcional, marcó la diferencia, es el jugador que estamos acostumbrados a ver".

    Al hablar de los rumores que se dieron sobre la salida del equipo de uno de sus delanteros, Jhonder Cádiz, el estratega simplemente confirmó la información.

    " Lo de Jhonder está prácticamente cerrado, obviamente hasta que se cierre al 100 por ciento, pero el jugador tuvo una oportunidad importante, él tenía ganas de sumar más minutos, de encontrarse jugando más tiempo y creo que es válido también como club darle la oportunidad de que vaya y demuestre toda su jerarquía".

    Esteban Solari advirtió que desde el Club Pachuca solamente hay agradecimiento para el artillero, al que le desearon la mejor de las suertes en su nuevo equipo.

    "Estamos muy agradecidos con él porque ha sido un profesional y ha demostrado siempre compromiso para con este club, entonces le debemos el respeto, agradecimiento y sí, que tenga en su nuevo club el mayor de los éxitos".

    Finalmente, al hablar sobre la forma en que cubrirán su baja, el estratega se mostró tranquilo al advertir que cuentan con juveniles que están esperando oportunidades.

    "Nosotros obviamente sufrimos esa baja porque era un jugador importante, este club está acostumbrado a formar juveniles, hoy estaba en el banco Dani Méndez listo para entrar, chicos que tienen futuro, que lo han hecho de buena manera, así que sabemos con qué suplirlo".

    Pachuca

