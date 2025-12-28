Liga MX Rondón deja España y sorprende con su nuevo equipo en Liga MX De manera inesperada, el delantero venezolano deja al Real Oviedo para volver a futbol mexicano

Salomón Rondón regresará a la Liga MX y lo hará nuevamente al Pachuca, club con el que vivió una de las etapas más exitosas de su carrera reciente.

Según información del diario Marca de España, el delantero venezolano deja al Real Oviedo, equipo al que llegó en condición de cesión, para reincorporarse al conjunto hidalguense, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.

El mismo medio añade que la decisión fue tomada de común acuerdo con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y responde a un compromiso de lealtad del atacante con la institución que confió en él tras su salida de River Plate.

Rondón, quien ocupaba plaza de extracomunitario en el conjunto español, aceptó dar un paso al costado para facilitar la planificación deportiva.

Pese a llevar solo algunos meses en Oviedo, Rondón era el máximo goleador del equipo en LaLiga con dos tantos, en un conjunto que apenas suma siete goles en el torneo. Su salida no estuvo relacionada con aspectos económicos, ya que el jugador había aceptado una reducción salarial para incorporarse.