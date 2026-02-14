    América

    Dagoberto Espinoza viaja con América a Guadalajara para visitar a Rafael Ortega

    El jugador del América hace el viaje a Guadalajara, pero con un propósito distinto al de enfrentar a las Chivas.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Dagoberto Espinoza llega al Clásico


    Uno de los juegos más llamativos del futbol mexicano está por jugarse, se trata del Clásico Nacional entre Chivas y América, donde existe la rivalidad más grande de nuestro balompié, por lo que seguramente se disputará a morir.

    Sin embargo, en este encuentro, donde todos quieren participar, no todos los jugadores podrán ver acción debido a algunas lesiones que los aquejan y los dejaron fuera de la convocatoria, tal es el caso de Dagoberto Espinoza, quien a pesar de ir muy avanzado, aún no recibe el alta médica.

    Cabe recordar que el jugador de las Águilas sufrió es septiembre pasado una de las lesiones más graves que existen en el futbol, ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, misma que hasta el momento no le ha permitido regresar a las canchas.

    A pesar que que no está contemplado para este encuentro de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Dagoberto Espinoza hizo el viaje con el resto de los jugadores del América a Guadalajara, pero no precisamente solo para convivir con sus compañeros, sino por motivos médicos.

    A decir del reportero de TUDN, Julio Ibáñez, Dagoberto Espinoza viajó con el equipo a Guadalajara para aprovechar y tener una revisión con el doctor Rafael Ortega después de su lesión de ligamentos, aunque todavía le falta esperar para volver a las canchas.

    A pesar de su dura lesión, el jugador azulcrema se ha mostrado positivo en su recuperación y prometió a los aficionados regresar más fuerte, al tiempo que agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros.

