Atlas ¡Reprobable! Estalla la violencia en el Pachuca vs. Atlas de la Liga MX Miembros de la barra rojinegra se enfrentan con miembros de seguridad del Estadio Hidalgo

Video ¡Imágenes lamentables! Partido Pachuca vs Atlas termina con bronca en las gradas



Una vez más la fiesta del futbol mexicano fue opacada por la violencia, precisamente en una fecha tan especial como el Día del Amor y la Amistad, ahora en hechos suscitados en la tribuna del Estadio Hidalgo al final del encuentro entre Pachuca y Atlas.

El incidente se presentó en los minutos finales de la goleada de los Tuzos 3-1 sobre los Zorros, cuando en una parte de la tribuna algunos aficionados visitantes comenzaron a alterar el orden, tal vez debido a lo que estaba sucediendo en la cancha.

En las tomas que se hicieron de los hechos en cuestión, se puede apreciar el momento en que barristas del Atlas comienzan a agredir a miembros de la seguridad del inmueble, quienes claramente están en inferioridad y prefieren replegarse y solamente usar sus toletes para defenderse.

Incluso, en el video se ve a una mujer que grita abiertamente a uno de los miembros de seguridad que buscan disuadirlos y, quien al verla le da un empujón, a lo que la femenina responde a golpes, por lo que el uniformado simplemente la evita hasta que la mujer es apartada por uno de los miembros de la porra rojiblanca.