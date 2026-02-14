    Atlas

    ¡Reprobable! Estalla la violencia en el Pachuca vs. Atlas de la Liga MX

    Miembros de la barra rojinegra se enfrentan con miembros de seguridad del Estadio Hidalgo

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Imágenes lamentables! Partido Pachuca vs Atlas termina con bronca en las gradas

    Más sobre Liga MX

    Sebastián Cáceres manda enorme detalle del día del amor a Alana Flores
    1 mins

    Sebastián Cáceres manda enorme detalle del día del amor a Alana Flores

    Liga MX
    Dagoberto Espinoza viaja con América a Guadalajara para visitar a Rafael Ortega
    1 mins

    Dagoberto Espinoza viaja con América a Guadalajara para visitar a Rafael Ortega

    Liga MX
    Chivas vs. América: La Hormiga González vs. la Muralla Luis Ángel Malagón
    2 mins

    Chivas vs. América: La Hormiga González vs. la Muralla Luis Ángel Malagón

    Liga MX
    ¡Pumas tiene al refuerzo más efectivo de toda la Liga MX!
    1:20

    ¡Pumas tiene al refuerzo más efectivo de toda la Liga MX!

    Liga MX
    Cuauhtémoc Blanco sobre el Clásico: "Les vamos a meter una chinga"
    1:15

    Cuauhtémoc Blanco sobre el Clásico: "Les vamos a meter una chinga"

    Liga MX
    Chivas vs. América: ¿Quién es el favorito en las apuestas de cara al Clásico?
    2 mins

    Chivas vs. América: ¿Quién es el favorito en las apuestas de cara al Clásico?

    Liga MX
    Antonio Mohamed responde sobre su posible salida del Toluca hacia Boca Juniors
    1 mins

    Antonio Mohamed responde sobre su posible salida del Toluca hacia Boca Juniors

    Liga MX
    Efraín Juárez repele las críticas: “Somos un club unido”
    1:57

    Efraín Juárez repele las críticas: “Somos un club unido”

    Liga MX
    La directiva de Tijuana busca asegurar el futuro de Gilberto Mora
    1 mins

    La directiva de Tijuana busca asegurar el futuro de Gilberto Mora

    Liga MX
    ¡Emotivo festejo de Pumas! Efraín Juárez recibe enorme gesto de sus jugadores
    1 mins

    ¡Emotivo festejo de Pumas! Efraín Juárez recibe enorme gesto de sus jugadores

    Liga MX


    Una vez más la fiesta del futbol mexicano fue opacada por la violencia, precisamente en una fecha tan especial como el Día del Amor y la Amistad, ahora en hechos suscitados en la tribuna del Estadio Hidalgo al final del encuentro entre Pachuca y Atlas.

    PUBLICIDAD

    El incidente se presentó en los minutos finales de la goleada de los Tuzos 3-1 sobre los Zorros, cuando en una parte de la tribuna algunos aficionados visitantes comenzaron a alterar el orden, tal vez debido a lo que estaba sucediendo en la cancha.

    En las tomas que se hicieron de los hechos en cuestión, se puede apreciar el momento en que barristas del Atlas comienzan a agredir a miembros de la seguridad del inmueble, quienes claramente están en inferioridad y prefieren replegarse y solamente usar sus toletes para defenderse.

    Incluso, en el video se ve a una mujer que grita abiertamente a uno de los miembros de seguridad que buscan disuadirlos y, quien al verla le da un empujón, a lo que la femenina responde a golpes, por lo que el uniformado simplemente la evita hasta que la mujer es apartada por uno de los miembros de la porra rojiblanca.

    Poco a poco los mismos aficionados comenzaron a replegarse hasta que el conflicto se apagó, para más tarde abandonar el Estadio Hidalgo cargando a hombros la derrota del Atlas ante el Pachuca.

    Relacionados:
    AtlasPachuca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX