Guadalajara Chivas vs. América: ¿Quién es el favorito en las apuestas de cara al Clásico? Las casas de apuestas tienen a su favorito para ganar en el duelo a disputarse en el Estadio Akron como parte de la Jornada 6 del Clausura 2026.

Video “La responsabilidad no recae sobre el delantero”: Cambindo

Chivas vs. América se juega este sábado 14 de febrero, un Clásico Nacional dispuesto a flechar pasiones para sus respectivas aficiones en el que si bien el Rebaño llega como claro favorito por su posición en la tabla, líder con 15 puntos y paso perfecto, las Águilas buscan su tercer triunfo del Clausura 2026 a costa de su acérrimo rival.

PUBLICIDAD

En duelos directos entre sí, el Guadalajara tiene dos partidos consecutivos sin perder el Clásico Nacional, ambos en calidad de visitante. Como local, condición en la que jugarán en esta Jornada 6 de Liga MX, tiene cuatro juegos seguidos sin caer ante América, tres del torneo mexicano y uno en Concacaf Champions Cup.

Sin embargo, dentro de la Liga MX, Chivas en casa ante América tiene cuatro juegos consecutivos sin marcar y ocho seguidos sin poder ganar, por lo que será una oportunidad para sacudirse hegemonías. Su último triunfo en esta condición en el Clásico Nacional en Liga MX fue un 1-0 en Cuartos de Final del Apertura 2020.

¿QUIÉN ES EL FAVORITO EN LAS APUESTAS DE CARA AL CLÁSICO CHIVAS VS. AMÉRICA?

Si bien el futbol es de momentos y esta racha estadística de los rojiblancos pasa a segundo término, las Águilas tienen una estadística a su favor, la de ser la mejor defensiva del torneo con sólo dos goles permitidos, aunque enfrentará a la mejor ofensiva con 10 goles marcados.

En las casas de apuestas esto no es ajeno. Chivas de Guadalajara llega como claro favorito con momios de +125; es decir, por 100 pesos que apuestes, ganaras 125 pesos más; es decir, recibirás 225 pesos.

Para las casas de apuestas el segundo resultado más probable es el empate y con momios de +225. América no es favorito a ganar este partido, por lo que el momio es de +233 en caso de que las Águilas se lleven la victoria.