    Sebastián Cáceres manda enorme detalle del día del amor a Alana Flores

    El defensa central del América rompe la barrera de la distancia y manda a su novia un regalo de esos que enamoran.

    Por:Erick Morales Baca
    Muy cerca del Clásico Nacional entre Chivas y América, no todo es rivalidad, ya que al jugarse en 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, también existen los grandes detalles en este sentido, en especial de los jugadores con sus parejas.

    Uno de los que sin duda hizo vibrar el corazón de su novia, fue el central de las Águilas Sebastián Cáceres, quien a pesar de la distancia, al estar concentrado con su equipo, le hizo llegar un detalle por de más hermoso y lleno de amor.

    En sus redes sociales, Allana Flores, pareja de Cáceres, presumió la fotografía del gran detalle que el jugador le hizo llegar, se trata de un enorme oso rosado, pero no precisamente el clásico de peluche, sino uno totalmente hecho de rosas.

    "Gracias por hacerme sentir que estás cerca de mí, aunque estemos lejos. Gracias por no dejar pasar los detalles y días especiales. Feliz día de San Valentín a todos", escribió Alana en su cuenta de Instagram.

    Como detalle curioso, cabe destacar que la exclusiva florería que diseña estos arreglos florales, los cotiza en precios que van desde los 23 mil pesos con al menos 600 rosas.

    América

