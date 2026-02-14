América Chivas vs. América: La Hormiga González vs. la Muralla Luis Ángel Malagón El delantero del Guadalajara se ha convertido en un referente y se medirá frente al guardameta de las Águilas, una auténtica ‘muralla’ rumbo al Clásico Nacional.

Video ¡Duelo de alto poder! Hormiga González contra Malagón en el Clásico

Con el Clásico Nacional Chivas vs. América de por medio, hay dos jugadores que destacan entre las filas de cada uno de los clubes y que auguran un duelo al más alto nivel a la ofensiva y a la defensiva.

PUBLICIDAD

Armando ‘la Hormiga’ González se ha convertido en el nuevo referente del gol en el Guadalajara; en el toreo pasado peleó el liderato de goleo individual junto a Paulinho, del Toluca, con el que compartió el título con 12 goles cada uno.

Desde su debut en el Clausura 2024 en la Liga MX en casa frente a Santos Laguna, tras entrar de cambio por José Juan Macías al minuto 84, ha lucido en su cuota de goleo que incluso le ha llevado a ser considerado por la Selección Mexicana Mayor en la pelea por un lugar en el Mundial 2026.

Suma 19 goles en Liga MX desde entonces, no ha logrado marcar en Liguilla, donde apenas lleva un partido tras el juego de ida de los Cuartos de Final pasado ante Cruz Azul que acabó empatado 0-0.

Contra el América ha jugado dos veces y en la segunda marcó un gol, fue en la Jornada 8 del Apertura 2025 en el triunfo de Chivas por 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que será uno de los jugadores de mayor cuidado para los dirigidos por André Jardine.

Armando González en el actual torneo es sublíder de goleo individual con cuatro goles, sólo uno menos que el líder Joao Pedro, del Atlético de San Luis. Sus goles han sido en distintos partidos, por lo que también puede ser un aliciente marcar su primer doblete del semestre.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN, LA MURALLA DEL AMÉRICA

Contrario a ‘la Hormiga’ González, Luis Ángel Malagón cuenta con experiencia en la Liga MX y sabe lo que es enfrentar un Clásico Nacional, además de contar en su palmarés con tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de Liga MX, todos con las Águilas.

Además, parece que será el portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, donde ya cuenta con dos títulos de Copa Oro y uno de la Concacaf Nations League, experiencia cosechada desde su debut profesional como jugador de Monarcas Morelia en abril de 2019.

PUBLICIDAD