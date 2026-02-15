América André Jardine habla de las consecuencias para América ante ausencia de Alejandro Zendejas El técnico de las Águilas admite que sin la presencia de Alejandro Zendejas el funcionamiento del equipo no es igual.

Video ¿Por qué América no juega igual sin Zendejas? Jardine responde



Luego de la dolorosa derrota del América ante Chivas en el Clásico Nacional, el técnico de las Águilas, André Jardine, explicó la razón por la que su equipo no funciona igual ante la ausencia de Alejandro Zendejas en la cancha.

" Es un gran jugador, es muy difícil encontrar un buen funcionamientos, su característica es distinta a los demás, tengo pensado hacer con Alexis Gutiérrez algo muy similar, pero no está jugando en esta función, va intentando, no es el mismo, la verdad, así como Violante que es un extremo más de banda, porque con Chivas intentamos que tuviera la velocidad de Brian por las bandas".

Para el estratega, la derrota de los azulcremas ante el Rebaño Sagrado es simplemente una oportunidad de analizar sus errores, buscar solución y mejorar para el siguiente encuentro.

"Los clásicos, cuando el equipo que sale ganando nuevamente, da una ventaja muy importante que va a dejar de vencer un partido, la pelota parada nos cuesta nuevamente, reconocer el mérito del rival, mirar nuestros errores y ser mejores a partir de la siguiente jornada".

Finalmente, sobre la falta de contundencia del América en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, André Jardine admitió que hay preocupación en el sentido de que suelen ser un equipo goleador.