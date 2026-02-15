    Guadalajara

    Chivas responde a Brian Rodríguez tras ganar el Clásico Nacional: "Bravísimo"

    A través de sus redes sociales el Rebaño Sagrado hace burla de las declaraciones del jugador del América a media semana.

    Por:Erick Morales Baca
    Tras una serie de declaraciones de uno y otro lado previas al encuentro, las Chivas se llevaron el Clásico Nacional del Clausura 2026 al derrotar en casa 1-0 al América, lo que generó un gran festejo en el Akron, tanto en la cancha como en la tribuna.

    Sin embargo, los festejos y hasta las burlas, no pararon ahí, sino que trascendieron a las redes sociales, en especial a las del Rebaño Sagrado, donde suelen no perder este tipo de oportunidades para hacer mofas del rival vencido.

    Al hacer alusión de las palabras de Brian Rodríguez a media semana, tras su encuentro de la Concacf Champions Cup, en las que tras que un reportero le comentó que se venía un partido bravo y el jugador de las Águilas respondió con una pequeña frase y una sonrisa : "Sí, para ellos", ya hubo respuesta.

    A través de su cuenta de X (Twitter), las Chivas publicaron una frase contundente que no solamente responde a Brian Rodríguez, sino que deja en claro qué equipo es el mejor de la Liga MX actualmente al marchar con marca perfecta tras seis jornada.

    "¿ Quién dijo bravo? Bravísimo, Rojiblancos ¡6 de 6 y seguimos de líderes! ¡El Clásico De México es, OTRA VEZ, para el Guadalajara!", se mencionó acompañado del marcador final del partido.

    Minutos más adelante de haber lanzado el mensaje en contra de su archirrival, América, las Chivas incluso lo fijaron para que quedara de manera indefinida en lo más alto de su página.

    Relacionados:
    GuadalajaraAmérica

