    Liga MX

    Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria

    El mediocampista argentino fue visto en las instalaciones de Cruz Azul atendiendo a los seguidores celestes.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria de cara al Clausura 2026

    Agustín Palavecino, volante argentino, ya fue captado en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria en la Ciudad de México.

    El jugador de 29 años que llegó a la capital del país el lunes fue visto el martes en un vehículo firmando autógrafos a la afición cementera que le esperaba afuera del inmueble.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Gudiño; el último sobreviviente del Cruz Azul campeón
    2 mins

    Gudiño; el último sobreviviente del Cruz Azul campeón

    Liga MX
    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    América: Así fue el primer entrenamiento de Rodrigo Dourado rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey
    2 mins

    Luca Orellano sorprende con sus declaraciones tras llegar como refuerzo de Monterrey

    Liga MX
    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres
    1 mins

    América suma segundo refuerzo para el 2026 proveniente de Tigres

    Liga MX
    Toluca hace oficial el fichaje de Pavel Pérez para el Clausura 2026
    1 mins

    Toluca hace oficial el fichaje de Pavel Pérez para el Clausura 2026

    Liga MX
    Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026
    1 mins

    Nacho Rivero se va de Cruz Azul para volver a Xolos en el Clausura 2026

    Liga MX
    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!
    1 mins

    Tigres anuncia salida de futbolista tras jugar ¡solo cuatro partidos!

    Liga MX
    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca
    1 mins

    Alan Mozo deja un mensaje a Chivas y a su afición tras irse a Pachuca

    Liga MX
    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?
    1:56

    ¡Oh, Rayos! ¿Cruz Azul tiene refuerzo?

    Liga MX
    Gignac recibe el cariño y el regalo de un pequeño fan al salir del entrenamiento
    1 mins

    Gignac recibe el cariño y el regalo de un pequeño fan al salir del entrenamiento

    Liga MX

    De rostro serio estapó su rúbrica sobre todo en playeras de los fans que se agolparon sobre el vehículo en imágenes grabadas por Adrián Esparza de TUDN.

    Aunque aún ninguna de las partes involucradas, La Máquina, Necaxa o él mismo han hecho oficial la firma del contrato se espera que este se dé de un momento a otro.

    Se ha dicho que el monto fijado por el Necaxa para la transferencia de Palavecino fue de 8 millones de dólares, sin entrar en ningún otro trato, aunque las condiciones podrían haber cambiado.

    Podría estar ya disponible para La Máquina en la Jornada 1 en la que Cruz Azul debutará en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero cuando visite al León en el Estadio Nou Camp.

    Video Cruz Azul busca acomodo a uno de sus laterales en este mercado invernal
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulNecaxaAgustín Palavecino

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Hermanas, un amor compartido
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX