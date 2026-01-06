Liga MX Las primeras imágenes de Palavecino en La Noria El mediocampista argentino fue visto en las instalaciones de Cruz Azul atendiendo a los seguidores celestes.

Agustín Palavecino, volante argentino, ya fue captado en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria en la Ciudad de México.

El jugador de 29 años que llegó a la capital del país el lunes fue visto el martes en un vehículo firmando autógrafos a la afición cementera que le esperaba afuera del inmueble.

De rostro serio estapó su rúbrica sobre todo en playeras de los fans que se agolparon sobre el vehículo en imágenes grabadas por Adrián Esparza de TUDN.

Aunque aún ninguna de las partes involucradas, La Máquina, Necaxa o él mismo han hecho oficial la firma del contrato se espera que este se dé de un momento a otro.

Se ha dicho que el monto fijado por el Necaxa para la transferencia de Palavecino fue de 8 millones de dólares, sin entrar en ningún otro trato, aunque las condiciones podrían haber cambiado.

Podría estar ya disponible para La Máquina en la Jornada 1 en la que Cruz Azul debutará en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este sábado 10 de enero cuando visite al León en el Estadio Nou Camp.