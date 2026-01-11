Liga MX No fue berrinche, Torrent aclara por qué Arteaga se fue al vestidor ante Toluca Parecía que el defensa del Monterrey se había molestado con el DT tras salir de cambio, pero la verdad es otra.

Video ¿Berrinche? Ojo a la reacción de Arteaga con Torrent tras salir de cambio

Un momento protagonizado por Gerardo Arteaga y Domenec Torrent llamó la atención en pleno partido Monterrey vs. Toluca que el cuadro regio terminó perdiendo 0-1 en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026.

Helinho anotó un golazo para abrir el marcador al 56’; tres minutos después Domenec Torrent realizó tres cambios en busca de la reacción de su equipo.

Uno los jugadores reemplazados fue Gerardo Arteaga, quien parecía molesto con el entrenador francés cuando abandonó la cancha del Estadio BBVA.

El lateral intercambió un par de palabras con Torrent y en lugar de tomar su lugar en el banquillo, optó por irse directo a los vestidores del estadio.

Luis Reyes ocupó su lugar en la cancha. Torrent también sustituyó a Erick Aguirre y Anthony Martial por Ricardo Chávez y Roberto de la Rosa en busca de empatar el juego.

¿Qué pasó entre Gerardo Arteaga y Domenec Torrent?

Al término del partido, Torrent descartó que Arteaga haya protagonizado algún tipo de berrinche tras salir de cambio y reveló la razón por la que se fue directo al vestidor y no regresó para sentarse en la banca.

" Se encuentra muy mal de la panza, no sé si tiene gastroenteritis, un tema que se mareaba y estuvo a punto de perder el sentido, algo le ha pasado, vamos a ver si es gastroenteritis o no, yo pensé que era alguna cosa muscular, pero me dijo que no”, explicó el estratega de Rayados.

Monterrey dejó escapar el 1-1 al minuto 88 cuando Sergio Canales falló un penal. El español terminó el encuentro al borde del llanto en una imagen que muestra su compromiso y amor por la camiseta de Rayados.

Canales y Rayados tendrán su revancha cuando en la Jornada 2 visiten a Necaxa el martes 13 de enero; los Rayos vencieron 1-3 a Santos en su debut en el Clausura 2026.