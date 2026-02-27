Liga MX Los éxitos de Miguel Herrera en la Liga MX El nuevo analista de TUDN es también uno de los directores técnicos más laureados en la historia del futbol mexicano.

Video Miguel Herrera y su imperio en la Liga MX: pasión, polémica y campeonatos

Miguel Herrera es nuevo analista de TUDN y estará muy de cerca en los grandes partidos de la Liga MX así como de la Selección Mexicana, en donde ya emitió sus comentarios en partido ante Islandia en Querétaro a mitad de semana.

Ahora, el 'Piojo' estará también en la Liga MX, certamen en donde ya sabe lo que es ganar títulos y, de hecho, es uno de los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano.

Miguel Herrera es uy recordado por su paso en equipos como Atlante o Monterrey, clubes en donde cosechó una buena cantidad de puntos, aunque sus mayores logros llegaron de la mano del Club América.

LOS TÍTULOS DE MIGUEL HERRERA EN LA LIGA MX



Miguel Herrera tiene en su palmarés dos títulos de la Liga MX, ambos con el Club América, y ambos en Finales ante el Cruz Azul.

La primera de esas Finales fue en el Torneo Clausura 2013, quizás la Final más recordada en la época contemporánea, con el famoso gol de Moisés Muñoz y la dramática tanda de penales en el Estadio Banorte.

La segunda de ellas fue en el Torneo Apertura 2018, en un duelo muy cerrado que se definió con un doblete de Edson Álvarez.