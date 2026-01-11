Liga MX Dura imagen de Canales tras fallar su penal en el Monterrey vs. Toluca Al borde del llanto... así fue la reacción del futbolista español tras dejar escapar el empate de Rayados.

Video ¡Canales termina entre lágrimas el partido entre Rayados y Toluca!

Monterrey dejó escapar el empate ante Toluca en la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 luego de que Sergio Canales fallara un penal al minuto 88 del partido disputado en el Estadio BBVA.

Con ayuda del VAR, el árbitro señaló la pena máxima por un pisotón de Diego Barbosa sobre Iker Fimbres que hubiera significado el 1-1 de Rayados si Canales hubiera acertado su disparo.

PUBLICIDAD

Hugo González se lanzó a su costado derecho y le atajó el tiro al ‘10’ del Monterrey para festejarlo con todo por su polémico pasado en el club y la afición regia.

Al término del partido, las cámaras de TUDN pudieron captar una imagen de Canales llevando sus manos al rostro al borde del llanto y haciendo un profundo suspiro.

El gesto de Canales demuestra el amor y compromiso que tiene con la camiseta de Rayados, con quien anhela ser campeón de Liga MX.

Desde que llegó a Monterrey para el Apertura 2023, Canales registra 43 partidos y 20 asistencias en más de 100 partidos.

Canales y Rayados tendrán su revancha cuando en la Jornada 2 visiten a Necaxa el martes 13 de enero; los Rayos vencieron 1-3 a Santos en su debut en el Clausura 2026.