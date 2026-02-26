    Liga MX

    Nicolás Larcamón se refiere a la actualidad de Andrés Gudiño y Kevin Mier en Cruz Azul

    El director técnico de Cruz Azul dedica estas palabras a los porteros que defienden el arco de Cruz Azul.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Nicolás Larcamón señala que Andrés Gudiño hoy tiene ventaja sobre Kevin Mier en Cruz Azul

    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, se refirió a la actualidad de los porteros del conjunto cementero en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    En entrevista para Línea de 4 de TUDN, Larcamón señaló que ambos porteros tienen sus cualidades al momento de ser cuestionado sobre la situación tanto de Andrés Gudiño como de Kevin Mier.

    Kevin Mier, portero colombiano, sufrió una fuerte lesión que elevó a Andrés Gudiño a la titularidad del conjunto de La Noria, y el portero mexicano ha sorprendido con su desempeño como guardián titular.

    "Como en el resto de puestos del campo, si el arquero tiene la complejidad que no cambias o rotas, jugará el que esté mejor. Andrés no solo me resolvió la baja de Kevin, sino que se plantó bien a las exigencias que ha tenido desde su ingreso, ha crecido mucho en su rol como referente en el grupo, en el vestuario, estas modificaciones en el vestuario y él ha asumido bien.

    "Está abierta la competencia, es buena noticia para ambos, pueden llegar al límite y eso es buena noticia, y sin dejar de mencionar a Emmanuel Ochoa, otro gran proyecto de México en el arco, con presente y futuro próspero", agregó.

    Al ser cuestionado, Nicolás Larcamón admitió que, hoy en día, Gudiño tiene ventaja para permanecer en la titularidad incluso con Kevin Mier a plenitud, aunque dejó en claro que el colombiano puede provocarle dudas a futuro.

    "Hoy ataja Gudiño. Kevin realmente no se integró a los trabajos en el equipo para valorar el nivel, son dos semanas excelentes de Kevin y te genera duda, ahí es cuando decides en función", concluyó.

    Liga MXCruz Azul

