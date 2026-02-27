Liga MX Uriel Atuna tiene el sueño de romper la sequía de títulos de Pumas El atacante contó como se dio su llegada al conjunto universitario.

Después de su paso por los Tigres donde no pudo brillar, Uriel Antuna señaló que con Pumas busca dejar huella y ganar el ansiado título que desea la afición universitaria tras una larga sequía.

En entrevista para TUDN el atacante reveló como se dio su fichaje con el cuadro de la UNAM y lo influyente que fue Efraín Juárez.

“Nace de una llamada con Efra fue él quien me marcó… Veíamos que en Tigres obviamente no teníamos mucha participación, por aquí eso ya pasó y me gustó la manera en que habló Efra, la convicción de cómo me lo dijo. Entonces, creo que terminó convenciéndome de que realmente quería él que viniera”

“No podemos negar que Pumas es uno de clubes grandes y creo que iba a ser muy difícil decir que no”

“Una de las cosas que me llamó también la atención nuevamente, como te dije, sí, había varios años que el club no había estado pasando bien, y el lograr cosas únicas que nadie ha logrado, creo que eso lo hace especial, el quedar marcado en la historia, como después de tantos años y después llegaron estos jugadores, llegó este entrenador e hicieron esto. Creo que eso es lo que llama la atención y la dificultad, porque mucha gente a, a veces a esas dificultades le corre, y la verdad es que eso me entusiasma A trabajar más, a meter más, a querer más todos los días”, mencionó Uriel Antuna.

En el presente Clausura 2026 de la Liga MX, Uriel Antuna ha disputado con Pumas cuatro encuentros para sumar 1 64 minutos en el campo en donde ha contribuido con una asistencia.

El siguiente compromiso donde buscará sumar más minutos y anotar con los Universitarios será contra Xolos en el estadio Caliente en partido de la jornada 8 del certamen donde los del Pedregal son terceros de la tabla general.