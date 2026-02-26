Nicolás Larcamón confiesa que Nico Ibáñez era un "sueño dorado" de mucho tiempo atrás
El director técnico de Cruz Azul relata cuál era uno de los jugadores que más deseaba incluso desde que llegó al futbol mexicano.
Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, reconoció que Nico Ibáñez, refuerzo del conjunto de La Noria para el presente Torneo Clausura 2026, era una especie de "sueño dorado" incluso de años atrás.
En entrevista para Línea de 4 de TUDN, Larcamón admitió que tenía interés por el delantero incluso casi desde que llegó a la Liga MX.
Fue paciente para tratar de fichar a Ibáñez, pero a final de cuentas, admitió que su llegada cumple con un deseo de muy antaño, además también explicó la razón por la que se decantó por el nigeriano Ebere.
"Te soy sincero, en el caso de Nico era primera opción desde siempre, después bueno, diferentes situaciones, pero desde que llegué a la liga que fue campeón con Pachuca, tiene la estadía en Tigres, siempre me gustó y estoy contento que haya sido él. lo de Ebere fue solución al caso de Cándido, se adaptó bárbaro, Nico no la tiene, podemos encontrar soluciones", explicó.
RAFA PUENTE RELATA CURIOSA ANÉCDOTA CON NICOLÁS LARCAMÓN
Rafa Puente, analista de TUDN, aprovechó la visita de Nicolás Larcamón para relatar que el técnico sudamericano vive los partidos de una forma muy pasional e, incluso, lo vivió en carne propia cuando lo enfrentó como director técnico en la Liga MX.
Puente refirió que, en aquella ocasión, prefirió incluso no voltear a ver a un Larcamón que parecía tener los ánimos elevados, aunque el propio sudamericano explicó que su forma de involucrarse en un partido, si bien puede ser intensa, no considera que deba ofrecer disculpas por ello.
"No solamente nosotros, es algo que pasa en general en la liga. Somos efusivos, pasionales, incomodamos también, la propuesta es agresiva y se calientan, el otro día no iban ni 10 minutos, ua habíamos dicho de estar tranquilos. Si no haces la presión, no haces tu labor, la gestión, el cuarto árbitro, claramente en un marco de respeto y ahí sí siento que hay poco qué objetarme, más allá de los episodios, no fue bastante común", concluyó.