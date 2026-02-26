    Liga MX

    Liga MX: Nicolás Larcamón dedica elogios especiales a Chivas y a Israel Reyes

    El timonel del Cruz Azul sorprende al dedicar estas palabras a dos de sus contrincantes dentro del futbol mexicano.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Nicolás Larcamón dedica elogio inesperado a Chivas y a Israel Reyes

    Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, no dudó en elogiar la labor de Gabriel Milito y de Chivas en el presente Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Larcamón reafirmó su confianza en la capacidad del jugador mexicano en general y, al respecto, señaló que el trabajo de Milito en el Guadalajara ha demostrado el alcance que tiene un futbolista nacional y por qué solamente en ciertos casos vale la pena la contratación de un futbolista extranjero.

    "Tiene qué ver con lo mismo, a la hora de desembolsar una contratación, no vas a buscar a alguien que no supere a la media, incluso en una liga fuerte en términos económicos, siempre que sales al mercado, vas por uno top de tu plantilla, elevas de la media para arriba y ese rango de jugadores que llegan a la liga siempre son con la búsqueda de encontrar a tu jugador estrella, Chivas es un buen ejemplo, lo que hace Milito ejemplifica lo que puedes lograr con el jugador mexicano y lo que al mexicano por perfil más le sienta", dijo el sudamericano.

    Además, seló la labor también de Israel Reyes, otro rival que tiene actualmente en la Liga MX, actualmente jugador del América, pero previamente, dirigido en el Puebla por el propio Larcamón.

    "Siempre digo que estoy sentado acá por los futbolistas mexicanos que he tenido en mi recorrido en la liga, encuentro muchas virtudes, desde Puebla como un Isra Reyes, a la hora de verlo jugar, tiene recursos espectaculares, pero todos fallan, falla Sergio Ramos y la consideración es diferente, considero que no hay más mexicanos en las primeras planas de ligas del mundo por lo que es la liga, te absorbe y te chupa a quedarte, en las condiciones económicas que hay, a muchos los hace no tomar el desafío, pero en la génesis del jugador, el futbolista mexicano, en condición física y en lo que tiene qué ver en el juego, es un futbolista con mucho atributos".

