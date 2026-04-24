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    Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje en redes sociales

    El DT argentino se fue de La Máquina sin un solo título local o internacional.

    Por:Juan Regis
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    Video Larcamón se despide de Cruz Azul con mensaje en redes sociales

    Nicolás Larcamón dedicó una emotiva despedida a Cruz Azul vía redes sociales dos días después de ser destituido como entrenador de La Máquina a una jornada del final de la fase regular del Clausura 2026.

    Larcamón, quien comentó en exclusiva para TUDN no comprender su despido, compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram y escribió:

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    "Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto. Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene.

    "Agradecer también a la directiva por la oportunidad y por el muy buen trato en todo este tiempo. A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo.

    "Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada. Me voy con orgullo y la convicción absoluta de que siempre nos está pasando lo mejor".

    Pese a haber obtenido el récord de puntos en una temporada, Larcamón se marchó de Cruz Azul sin poder levantar el título de liga ni pudo defender el campeonato de la Concacaf Champions Cup.

    Joel Huiqui, exfutbolista del club y entrenador del equipo Sub-21, se encargará de dirigir a La Máquina en la jornada 17 y en el resto de la Liguilla.

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