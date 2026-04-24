Liga MX Armando González sorprende preparando marquesitas La Hormiga recibió un reto del 'Conejo' Brizuela y sorprendió a los aficionados del Rebaño.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video La ‘Hormiga’ González prepara marquesitas y sorprende fuera de la cancha

Armando González sigue encendido con las Chivas al seguir en la pelea por el bicampeonato de goleo y por un lugar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, pero mientras esto sucede el delantero se dio un tiempo para demostrar que tiene habilidades para la cocina.

Y es que la ‘Hormiga’ fue invitado por Isaac Brizuela para preparar marquesitas, negoció en el que está incursionando el exjugador de las Chivas, y demostró la gran habilidad que tiene el delantero.

PUBLICIDAD

A través de un video publicado en redes sociales, Armando González demostró lo rápido que aprendió para preparar el tradicional postre con la ayuda del ‘Conejo’, quien lo retó.

La afición aplaudió el gran trabajo que hizo la ‘Hormiga’ con el exjugador de las Chivas y destacaron que el atacante no solo sabe hacer goles, sino otras cosas fuera de las canchas.

Recientemente Armando González recibió en las instalaciones del Rebaño una sorpresa por parte de aficionados y compañeros por su cumpleaños.

Y tras 16 jornadas disputadas el atacante de las Chivas suma 12 goles en el Clausura 2026 y está a un gol de Joao Pedro de la tabla de goleo a falta de una fecha por disputar.