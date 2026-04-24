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    El peso de la afición en la destitución en Cruz Azul de Nicolás Larcamón

    El ahora extécnico de Cruz Azul habló sobre la importancia de la afición en los equipos y esto dijo sobre quién pudo tomar la decisión de su separación.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿La afición pesó para la destitución de Nicolás Larcamón? Esto dijo el entrenador

    En entrevista exclusiva para el programa Línea de 4, el extécnico del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló del comunicado en el que se explicaban las razones que causaron su salida de la institución, mismas que apuntaban a presión de la afición.

    "Lo del comunicado, un poco que tuve oportunidad de hablar con Víctor, fue que sí, tenía mucha presión de la gente. Del aficionado sí, coincido, es lo más importante que tiene el futbol, es por lo que todos servimos a nuestro trabajo".

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    Sobre lo que puede presionar la afición, el estratega aceptó que su opinión puede ser contundente en la decisión de una directiva.

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    " Soy consciente que a la afición la envuelve la pasión, la envuelve esa sensibilidad, esa histeria en las redes sociales, donde puedes encontrar realidades sobre cuál es el voto popular"

    Sin embargo, Larcamón también fue contundente al aseverar que hay grandes ejemplos en que se le ha tenido paciencia a los técnicos y actualmente se tienen grandes resultados.

    "Los mejores ejemplos hoy son Chivas con Milito, que en un momento fue cuestionado, lo sostuvieron y hoy están cosechando el haber respaldado a un entrenador, Efraín en Pumas, Guido mismo, en estos días que está con la posibilidad de quedar eliminado y con la instancia de ser campeón de Concachampions y fue renovado con Tigres, no estamos en los zapatos de quien toma las decisiones, yo verdaderamente respeto la decisión, pero ni la comparto ni la entiendo bajo ningún punto de vista".

    LARCAMÓN GUARDA RESPETO A VÍCTOR VELÁZQUEZ


    Durante la entrevista realizada por David Faitelson, Nicolás Larcamón afirmó que Víctor Velázquez en un gran líder dentro del Cruz Azul.

    " La mejor (opinión de Víctor Velázquez), es un líder que para lo que es la Cooperativa, ha hecho logros tremendos, entre ellos la recuperación de una planta histórica para la Cooperativa, hasta hoy con más allá del enojo por la decisión tomada, es un referente, se lo dije"

    Finalmente, el estratega destacó su admiración hacia el directivo de la Cooperativa Cruz Azul, con quien le hubiera gustado llevar a término su proyecto.

    "El tiempo que compartimos me generó inspiración, lidera de forma humana, valentía y determinación que me representa, somos personas que debemos tomar decisiones, yo quedo con una sensación de disconformidad, sentía que teníamos para dar más a corto plazo, y recién ahí ponerle valor a nuestro trabajo, pero por lo que es la persona, el líder que es y lo que viene haciendo, me parece alguien que no me pasa con muchas personas, pero es una referencia y una persona que repito, me despierta admiración".

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